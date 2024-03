¡Justicia para Monserrat ! Padre y madrastra enfrentarán cargos por feminicidio

¡Ruega por justicia! La noche del sábado 23 de marzo murió Monserrat y se convirtió en una víctima más de feminicidio en México. La pequeña niña de seis años falleció tras sufrir violencia física y sexual por parte de su padre biológico y su madrastra en el municipio de General Zepeda en Saltillo, Coahuila.

Durante el último adiós a la pequeña, Gabriela, madre de la niña, suplicó a las autoridades que ejerzan todo el peso de la ley contra los responsables y que el caso no quede ‘archivado’ como muchos otros que ‘manchan de rojo’ al país.

“Quiero justicia porque mi niña no se puede quedar así, sí, yo sé que no me la van a regresar con nada del mundo, pero no se puede quedar así, como otros casos que no han hecho nada y que los han soltado.

“Qué paguen con su vida, porque ni con nada del mundo lo van acabar de pagar, mi niña era bien pequeña. Lo único que pido es que sigan trabajando igual, que no salgan del renglón, que siga la justicia, porque esto de la niña no puede quedar así", señaló Gabriela a los micrófonos de Azteca Noticias.

Monserrat murió tras vivir un ‘infierno’ en vida

El calvario de Monserrat inició en junio de 2023, cuando Gabriela, madre de la pequeña, perdió la custodia de la niña mientras ella ingresaba en un centro de rehabilitación por adicción a las drogas.

Desde esa fecha, Monserrat quedó bajo la ‘protección’ de su padre; sin embargo, en lugar de encontrar un cobijo de amor, vivió un infierno en vida.

Reportes de las autoridades indican que las pruebas presentadas en la audiencia 83/2024 revelan que Juan, padre biológico de la niña y Heidi, su madrastra, violentaban a la niña física y sexualmente.

Los hermanastros de Monserrat también testificaron ante las autoridades contra Juan y Heidi, señalando que golpeaban a la menor frente a ellos, la agredían sexualmente y su alimentación era la que se encontraba entre la basura.