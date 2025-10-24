Le dejaron un ataúd, fotos y un mensaje: amenazan con matar a hija de protectora de animales en Edomex

Una protectora de los animales en el Estado de México (Edomex) denunció una amenaza de muerte hacia su hija debido a su activismo. Elizabeth Soto, fundadora de la asociación civil Seres Libres A.C., dio a conocer que alguien dejó un mensaje intimidatorio y un ataúd afuera de su casa con fotografías de su hija.

Los hechos ocurrieron ayer y fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia, quien inició la carpeta de investigación por el delito de extorsión. Esta situación, comentó Elizabeth, fue a raíz de que el lunes 20 de octubre de 2025 denunciaron el mal actuar e irregularidades de las autoridades que protegen a los animales, pero ¿qué se reveló?

¿Qué denunció Seres Libres? La denuncia que habría acabado en una amenaza de muerte

De acuerdo con Seres Libres A.C., la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) clausuraron de manera temporal el Centro de Bienestar Animal de Tecámac, de donde supuestamente se llevaron a 32 perros.

No obstante, cuando, junto con más asociaciones, se ofrecieron a cuidar a los perros, las autoridades determinaron que no y Seres Libres señaló que ambas instituciones “desaparecen a los perros que capturan” y “muchos de estos mueren por peleas, enfermedades o son eutanasiados”, mientras que “los que corren con suerte y elige la directora Alma Tapia se promueven en adopción”.

En un comunicado, la asociación civil exigió a las autoridades que se les informe a dónde fueron llevados los perros y no quieren “simulaciones, pues esos perros que son sacados de infiernos como azotea, jaulas, golpes, cadenas, dentro de estos Centros de Control” terminan muertos o “hechos trizas por más perros o enfermos”.

Abandonan flores y amenaza en casa de protectora de animales

Seres Libres A.C. expuso que alguien dejó afuera de casa de Elizabeth un ataúd, una corona de flores con su nombre, fotos de su hija y un mensaje que decía: “Ya déjate de mamadas o la mato”, refiriéndose a su pequeña.

Las cosas fueron abandonadas cerca de las tres de la madrugada de ayer, de acuerdo con Elizabeth, quien comentó una cámara grabó a las personas que lo hicieron.

“Justo hace tres días expusimos su mugrero y como sabemos cómo se manejan terminamos el comunicado temiendo por nuestra integridad y haciéndolos responsables. Tenemos evidencia de todo”, señaló en X.

Denunciamos a @CEPANAF a @propaem_sma y a ALMA DIANA TAPIA MAYA directora de CEPANAF por las amenazas de muert* 💀que hemos recibido.



⚠️Dejaron fuera de casa de Eli un ataúd, una corona de flores con su nombre, fotos de su hija y un mensaje que decía: “Ya déjate de mamadas o… pic.twitter.com/eVude9IDrU — Seres Libres A.C. (@sereslibres_mx) October 24, 2025

Protectora de animales responsabiliza de amenaza a funcionarios de Edomex

Elizabeth señaló que si algo le llegase a pasar a ella, a su hija o familia, hizo responsable de la situación a funcionarios del gobierno del Estado de México, entre los que mencionó a la directora de la CEPANAF, Alma Tapia Maya; a Erick David Núñez, de CEPANAF; al subprocurador de Protección a la Fauna de PROPAEM; Rafael López y a Diana Valeria, del municipio de Los Reyes la Paz porque, dijo, ellos saben donde vive.

“Esta es una situación muy grave que estamos haciendo pública porque nos da miedo lo que el gobierno del Estado de México le pueda hacer a los animales de Seres Libres, a mi hija, a nuestras familias, a Renata (también de Seres Libres) y a mí. Es una amenaza muy fuerte, es una amenaza de muerte, no es cualquier cosa y es de ellos. Nosotros los señalamos públicamente”, dijo la activista.

Elizabeth comentó que la denuncia ante la Fiscalía del Estado de México se inició por el delito de extorsión debido “porque ellos están solicitando algo a cambio de algo”.

“Me están solicitando que me calle, que nos callemos a cambio de la vida de mi hija y por eso es que califica como el delito de extorsión”, explicó.