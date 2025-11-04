Tragedia en Tamaulipas: Hallan sin vida a Sandy Lucero, comerciante embarazada desaparecida

Tras varios meses desaparecida, la búsqueda de Sandy Lucero Cepeda Caballero, una comerciante de 32 años con nueve meses de embarazo, terminó en tragedia. La mujer, originaria del municipio de Jiménez, Tamaulipas, fue localizada sin vida luego tras operativos de búsqueda por parte de autoridades, familiares y colectivos feministas del estado.

Confiman que restos sin vida pertenecen a comerciante desaparecida en Tamaulipas

De acuerdo con los primeros reportes, Sandy Lucero desapareció el pasado 6 de julio, luego de avisar a su familia que saldría rumbo a su local comercial. Salió de su vivienda alrededor de las 07:00 horas, solo con su teléfono celular, pero nunca llegó a su destino.

Desde ese momento, las llamadas a su número dejaron de entrar y su rastro se perdió por completo. Ante la ausencia de noticias, la familia interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado y se activó el Boletín de Búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas, que pidió apoyo a la ciudadanía para difundir su caso.

Durante los días posteriores, colectivos como Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y grupos de mujeres se sumaron a la movilización para encontrarla, alertando sobre su estado de vulnerabilidad por el avanzado embarazo que presentaba.

Sin embargo, las esperanzas se desvanecieron cuando las autoridades confirmaron en días recientes que Sandy Lucero fue localizada sin vida. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte ni el lugar exacto del hallazgo, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones.

La Comisión Estatal de Búsqueda agradeció la colaboración ciudadana en la difusión del boletín y expresó su solidaridad con la familia. En Jiménez, la noticia ha generado consternación y reclamos de justicia por una tragedia que enluta nuevamente a Tamaulipas.