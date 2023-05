Feminicidios en México 2023: Edomex, Oaxaca y Veracruz encabezan la lista

Los feminicidios en México han registrado un tendencia al alza durante el primer trimestre de este 2023. De acuerdo con el más reciente informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo las carpetas de investigación por este crimen, así como las víctimas, han reportado un incremento, te decimos en qué estados.

Durante enero, febrero y marzo, en México se han acumulado 220 delitos por feminicidio: en enero se cometieron 69, en febrero 75 y en marzo 76 crímenes de este tipo.

En cuanto a víctimas se refiere el número de casos se incrementa a 227, debido a que la comisión de un crimen puede tener a más de una persona afectada, en enero 73, en febrero 76 y en marzo 78.

Respecto a la incidencia de este crimen por estados, estos son los que tiene el índice más alto durante el primer trimestre del 2023.

El Estado de México encabeza la estadística con 25 casos; le siguen Oaxaca con 23 víctimas, Veracruz con 19, Nuevo León con 15, Ciudad de México con 14; Chiapas y Chihuahua con 10, cada uno (en el caso de Chihuahua son 12 víctimas). Estos siete estados acumulan así, el 51.3 por ciento del total registrado.

SSPC

Mientras que los estados con menos incidencia en este delito son; Baja California y Aguascalientes al registrar un sólo caso. Después Querétaro, Coahuila y Campeche con dos; Zacatecas, Tlaxcala, Guerrero y Guanajuato con tres, y Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Durango y Colima con cuatro, cada entidad.

SSPC

La estadística difundida en el reporte mensual de incidencia delictiva responde a las investigaciones iniciadas bajo el protocolo de feminicidio, es decir, en donde las autoridades consideraron que las características del crimen ameritaron la persecución de este delito.

En ese sentido, la violencia y la cifra de mujeres asesinadas se extiende 674 casos cuando se trata de delitos tipificados como homicidio doloso, es decir, la privación de la vida por motivos ajenos al género. De esta forma, en enero el número de mujeres asesinadas fue de 231, en febrero 180 y en marzo 263.

En ese sentido, Guanajuato es la principal entidad con una incidencia de 103 casos el 15.2 por ciento, sigue el Estado de México con 91, Chihuahua con 59, Baja California con 55, Jalisco con 46 y Sonora con 39.

Feminicidios por municipio

De enero a marzo de 2023, la lista de los municipios en donde más se reportaron feminicidios está como sigue:

Ciudad Juárez – 6

Iztapalapa – 5

Toluca – 5

Culiacán – 4

Chihuahua – 3

Manzanillo – 3

Chimalhuacán – 3

Tepic – 3

Santa Cruz Xoxocotlán – 3

Benito Juárez – 3

Soledad de Graciano Sánchez – 3

Veracruz – 3

Feminicidios en Veracruz 2023

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo en Veracruz se han registrado 19 feminicidios, colocando a la entidad en el tercer lugar a nivel nacional, los últimos casos que han consternado a los veracruzanos, aún no aparecen en estadística.

Los feminicidios de Estefany Nahomi de 13 años y el de Yarazeth de 37 años, ocurridos hace unos días, son un ejemplo del recrudecimiento de la violencia a las mujeres, consideran activistas.

Arusi Unda, vocera del colectivo Brujas del Mar indicó:

“Sí se está viendo preocupantemente desde que empezó el año una alza en feminicidios, ahorita Veracruz es el tercer estado con mayor cifras de feminicidios, el primero Estado de México, Oaxaca al momento. Estamos viendo mucho el tema de menores de edad en desapariciones y al final una desaparición como bien indican los compañeros, son colectivos, no sabemos si realmente ha sido un feminicidio o no, porque si no hay cuerpo no”.

De estos dos casos, la Fiscalía General del Estado ha informado que ya hay detenidos de presuntos responsables, no obstante, señalan las feministas que la movilización de la sociedad refleja menos indiferencia a la violencia a las mujeres y un factor clave para el actuar de las autoridades.

La activista indicó que “definitivamente las acciones de la ciudadanía llevaron a la captura del menor que ser responsable del feminicidio de nahomi, de nuevo son estas cosas que vemos que es la presión social, la movilización los que llevan a las detenciones a saber qué fue lo que pasó, quiénes fueron”.

Las mujeres señalan que han reforzado sus medidas de seguridad, pero no sólo cuando están en la calle y para mantenerse alertas con su círculo de confianza y personas conocidas por cualquier indicio de violencia.

Cecilia López, quien trabaja como empleada dice que se mantiene “siempre comunicada con mi gente cercana, hablar con la verdad de lo que me está pasando para pedir ayuda, a veces personas que creo que son amigos y gente que creo que conozco y en realidad y no o en la calle cuando vas caminando te dicen, te gritan”.

Sara Aguilar, por ejemplo trata de ser más precavida “y desconfiar ya de todos, incluso de los que conocen porque tú puedes decir es mi novio no me va a hacer nada pero si llega el momento en que te agrede ya sea por físico o psicológico”.

Durante el 2022, de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, Veracruz sumó 68 feminicidios... Y Veracruz Puerto es considerado como el municipio del estado con más casos de este delito.