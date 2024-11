¡Alerta! Estafador usa app de citas para engañar a mujeres: El caso de Fernanda

¿Cómo evitar ser víctima de estafas en apps de citas? ¡El caso de Fernanda te alerta! Seguramente ya escuchó la historia de Fernanda en redes sociales... Si no, preste mucha atención; ella llevaba prácticamente 2 años de relación con Jonathan... Hasta que descubrió que la engañaba junto con otras 70 mujeres; fue víctima de un estafador.

Fernanda, víctima de estafa amorosa: App de citas se convierte en trampa

¡Parece la historia del documental que todos conocemos! Pero en una versión mexicana. Él es Jonathan Sotelo, un presunto estafador que se daba vida de millonario a costa de mujeres que conocía en una app de citas.

Fernanda por ahí lo conoció, tuvo una relación de casi dos años con él, y al final, la dejó con deudas de más de un millón y medio de pesos: “Con el crédito de una camioneta, tarjeta de crédito, deudas en la tarjeta de crédito y en la acción de un club también se quedó la deuda”, revela Fernanda, quien fue víctima de estafa.

Fernanda nunca sospechó nada malo en Jonathan porque siempre le pagó sus créditos y se portaba como una pareja normal: “Claro que sí, si pagaba y salíamos de viaje y él compraba, me compraba la bolsa y los anillos y todo”.

Hasta que descubrió un video de él saliendo con otra mujer; él lo negó todo, pero ella investigó más; descubrió que él seguía usando aplicaciones de citas; entonces ella pidió más referencias en un grupo de mujeres en Facebook y estalló todo.

Jonathan Sotelo se daba vida de millonario gracias a sus relaciones con mujeres a través de una app de citas.

Fernanda, una de sus víctimas, platicó con @karianacn y narró los detalles de su relación con este estafador. pic.twitter.com/pwg8sXqWAh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2024

Fernanda, quien fue víctima de estafa, le reveló a las cámaras y micrófonos de TV Azteca que:“Lo que me empezaron a llegar son mensajes de que hay cuidado si lo ven, el güey es súper violento… Las chavas así de que, yo corté con él y me sacó unos créditos, a mí me robó el comprobante de domicilio de mi papá y creó una empresa”.

Supuestamente, a todas las apantallaba diciendo que era un empresario, luego usaba su labia para que le sacaran créditos, posteriormente se ponía violento y desaparecía sin pagar.

Según una lista que encontró su expareja en su computadora, había nombres de más de 70 mujeres y hasta acomodadas en categorías como: “me odia”, “casi casada”, “activa"; sus víctimas habrían sido desde Ciudad de México y hasta Colombia.

Aunque tiene denuncias en su contra por violencia y falsificación de documentos, Jonathan continúa libre y podría seguir operando de la misma manera, en alguna parte de México.