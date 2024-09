Fernández Noroña denuncia agresión en sala VIP del AICM: “me agredió físicamente”

El actual presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que en la mañana de este viernes 20 de septiembre, sufrió una agresión física e intento de robo de su teléfono celular mientras esperaba en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La denuncia la hizo a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) con un video en donde aparece el presunto responsable de la agresión dentro de una de las salas de espera de la compañía American Express de la terminal 2 del AICM.

Ya está presentada la denuncia ante la @FGRMexico por la agresión que viví en la mañana en el @AICM_mx. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 20, 2024

De acuerdo con el senador, su presunto agresor le arrebató el celular y se lo dio a su mujer, quien aprovechó para borrar el video en el que había grabado los hechos. “Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de qué estuvo agrediéndome física y verbalmente”, se lee en una de sus publicaciones en X.

¿Quién es el presunto agresor de Fernández Noroña?

Debido a que la esposa del presunto agresor borró el video con la evidencia de la agresión, Noroña solicitó a la empresa American Express que le proporcionara el nombre de esa persona y el video de la situación para presentar una denuncia penal en su contra .

Tiempo después de la agresión, el propio Noroña hizo una publicación en la que aseguraba conocer la identidad de su presunto agresor. Se trataría de Carlos Velázquez de León Obregón, “un abogado corporativo que representa grandes empresas sobre el pago de impuestos, entre otras cosas”, según el senador.

El presunto agresor, es un abogado corporativo que representa grandes empresas sobre el pago de impuestos, entre otras cosas. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 20, 2024

El titular de la Mesa Directiva del Senado también señaló en sus redes sociales que la compañía proveedora de tarjetas de crédito ya ha iniciado un proceso de investigación. Asimismo, dio a conocer que Genaro Vázquez, titular del área jurídica del Senado, se presentó ante el Ministerio Público federal para presentar la denuncia por agresión física hacia su persona en el AICM.