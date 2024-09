Fernández Noroña se enoja con reporteros del Senado y defiende que 85 votos es la mayoría calificada

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, protagonizó un tenso intercambio con reporteros al ser cuestionado sobre la interpretación de la mayoría calificada necesaria para la aprobación de la reforma al Poder Judicial. En una entrevista previa a una sesión crucial, Noroña se mostró molesto al insistir en que la mayoría se lograría con 85 votos, a pesar de que se establece que se requieren 86 votos en caso de que haya 128 senadores presentes.

Durante la entrevista, Fernández Noroña afirmó: “La mesa directiva va a discutir si son 85 u 86 senadores. Es una propuesta de criterio. Yo creo que tienen las cámaras resolver ese tema ya de manera definitiva en la normatividad para evitar toda discusión”, en el marco del debate intenso sobre la reforma judicial.

Para sacar la cuenta de cuánto representan 86 senadores, basta una simple simple regla de tres. El resultado es 67.18. La ley exige para mayoría calificada dos tercios y es evidente, que 86 senadores de 128 es el 67.18%, que excede el requisito legal para la mayoría calificada... — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 9, 2024

Fernández Noroña insiste en que 85 votos es mayoría calificada

A pesar de la insistencia de algunos reporteros, que argumentaron que la jurisprudencia establece que la mayoría calificada se obtiene con 86 votos, Noroña mantuvo su postura. “Desde mi perspectiva no te deben exigir un porcentaje mayor al que la ley establece, pero esa es mi opinión”, respondió, dejando claro que no estaba dispuesto a entrar en un debate sobre el tema. “No me enojo. Escrutinio es una cosa y que tú te pongas a debatir e interrumpirme no me parece que sea una entrevista”, añadió.

Fernández Noroña también se mostró confiado en contar con los votos necesarios para aprobar la reforma. “Recordarán que dije que teníamos hace 86 senadores como mínimo y no se nos quería creer”, afirmó, sugiriendo que algunos senadores de la oposición podrían unirse a su causa. Aunque no especificó nombres, insinuó que la decisión de algunos senadores podría cambiar en el momento de la votación.

Finalmente, el senador anticipó que el debate sobre la reforma podría extenderse hasta 30 horas. Con un ambiente tenso y lleno de incertidumbre, la discusión sobre la reforma al Poder Judicial sigue siendo un tema candente en la agenda política mexicana.