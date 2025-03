"¿Qué sentido tiene?": Fernández Noroña rechaza transparentar gastos de su viaje a Francia

Nuevamente el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha sido objeto de críticas y controversia debido a su reciente viaje a Francia para participar en la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos en Estrasburgo. Esto, porque se negó a transparentar los gastos realizados durante el viaje, lo que ha generado un intenso debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.

“No, no me acuerdo. Pero finalmente, ¿qué sentido tiene?, ¿para que digan ‘qué barbaridad, cuánto dinero, qué gran vida se dan, es un escándalo'?, no hombre, no son serios”, señaló Noroña.

El presidente del @senadomexicano, @fernandeznorona , ya va muy feliz de viaje a Europa después de las fuertes críticas que recibió por desestimar el caso #Teuchitlán , #Jalisco. pic.twitter.com/TUczWXEPve — Irving (@IrvingPineda) March 19, 2025

Cabe recordar que, para presentarse en el Parlamento Europeo, el morenista viajó a Estrasburgo, Francia; sin embargo, diversas personas lo criticaron después de que se volviera viral una fotografía de él en primera clase.

Según Noroña, aseguró que el Senado le pagó solo el equivalente a un boleto de clase turista (aproximadamente 33 mil pesos) y que él mismo cubrió la diferencia con recursos propios; sin embargo, no ha proporcionado detalles sobre cuánto gastó exactamente ni sobre los viáticos que recibió para el viaje.

Aunque el senador justificó su participación en el evento como “muy productiva” y destacó su intervención como “muy celebrada”, la atención se ha centrado en cómo se financió su viaje.

Fernández Noroña proyecta su participación en el foro europeo

Ningún legislador había usado la tribuna para proyectar un video de sí mismo hasta Fernández Noroña durante la sesión del pasado martes. Sin embargo, en días anteriores, su participación en el foro europeo fue duramente criticada, ya que dio su ponencia con apenas 16 personas en la sala.

Cabe destacar que fueron más de 460 personas quienes estaban convocadas, según el boletín de la Conferencia Europea, pero en la sala apenas había unos cuantos presentes.

La postura del presidente del Senado, es vista como contradictoria, porque el senador ha manifestado su apoyo a la transparencia en los viajes oficiales, pero no ha aplicado este principio en su propio caso.