PRI crítica a Fernández Noroña por ‘actuar como matraquero’ y pide su salida del Senado

El nombre de Gerardo Fernández Noroña continúa en boca de la esfera política y social a raíz de los comentarios que hizo sobre los campos de exterminio en Teuchitlán, Jalisco; esta tarde, la bancada del PRI solicitó su destitución como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, ¿por qué?

En conferencia de prensa, “Alito” Moreno tomó el micrófono y refirió como una “vergüenza” los comentarios sobre las víctimas y colectivos en el caso relacionado al rancho Izaguirre, además de criticar la administración actual.

“Ante las actitudes y declaraciones que ha hecho el presidente del Senado de la República (...) con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso Federal de los Estados Unidos Mexicanos hemos presentado una moción para pedir la destitución como presidente del Senado de la República al senador Fernández Noroña. No nos representa, es una vergüenza para el Senado porque él representa al Senado y es lamentable que se haya referido así a las víctimas y colectivos”, declaró.

“Matraquero y porrista del gobierno": PRI sobre comportamientos de Fernández Noroña

Al presentar su postura, los militantes del PRI cuestionaron los comportamientos del morenista al argumentar que en todo momento busca quedar bien y causa todo lo contrario, además de no respetar la investidura que tiene como presidente del Senado.

“Un presidente del Senado debe comportarse como tal, no como matraquero y un porrista del gobierno para andar quedando bien y en lugar de andar quedando bien, los deja peor, porque permite el gobierno y su mayoría que esté de presidente del Senado. Está rompiendo el equilibrio de poderes, no respeta su investidura”, dijo tras llamar a todos los legisladores, incluso del oficialismo, que no estén de acuerdo con su actuar, que se sumen a la petición de la bancada tricolor.

El presidente del @senadomexicano, @fernandeznorona , ya va muy feliz de viaje a Europa después de las fuertes críticas que recibió por desestimar el caso #Teuchitlán , #Jalisco. pic.twitter.com/TUczWXEPve — Irving (@IrvingPineda) March 19, 2025

¿Noroña en clase ejecutiva? Así fue el viaje del presidente del Senado a Francia

El pasado martes Noroña reveló que viajaría a Francia como una forma de evitar el continuo “acoso” que enfrenta. Su respuesta incluyó una provocativa burla,

“Entonces, voy a salir hoy, como ya les había yo adelantado, y sirve que dejo que el ‘campañón’ que traen, ahí a ver quién los atiende. Jajajaja... ¿Cómo me voy a burlar del dolor de personas que buscan a su ser querido?...” fueron sus palabras.

Recientemente se viralizó una imagen del senador mientras viajaba a Francia, los comentarios no se hicieron esperar porque aparentemente viajo en un vuelo de Air France en clase Business (Ejecutiva), algo que sería “normal”, si no es porque diariamente promueve los valores de austeridad en la Cuarta Transformación.