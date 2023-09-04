Una persona murió durante el Festival Burning Man, en Estados Unidos; autoridades investigan

Las autoridades del estado de Nevada, Estados Unidos, investigan el fallecimiento de una persona tras la realización del Festival Burning Man, que tuvo lugar en el desierto de Black Rock.

Desde el sábado pasado, los accesos de la carretera al sitio quedaron cerrados, debido a que cayó una fuerte lluvia que provocó que la superficie se convirtiera en barro, tras lo cual, los organizadores del evento pidieron que los asistentes racionaran agua y alimentos.

|Reuters.

Un hombre de 40 años de edad falleció en el punto, pero su fallecimiento “no está relacionado con el clima”, aseguró la organización del Burning Man ayer domingo por la noche.

Servicios de emergencia atendieron la llamada para brindarle auxilio al sujeto durante el viernes pasado, pero no pudieron resucitarlo. La Oficina del Sheriff del Condado de Pershing aseguró que investigará lo sucedido.

¿Qué pasó en el festival Burning Man?

Al menos 72 mil personas están atrapadas en el desierto, después de que cayera una lluvia intensa, la más fuerte y de larga duración desde el inicio del festival, hace 30 años. Las precipitaciones cayeron desde el viernes y continuaron durante el fin de semana.

Las condiciones meteorológicas mejoraron desde el medio día de ayer domingo en la zona, por lo cual los organizadores preparan la salida de los asistentes, contrario a otras ocasiones, en las cuales el evento tenía una semana de duración.

“Las carreteras de la ciudad de Black Rock siguen demasiado húmedas y embarradas para abrirlas oficialmente para el éxodo del domingo 3 de septiembre”, señalaron ayer los organizadores.

LIVE: Burning Man festival exodus begins through Nevada desert's drying mud https://t.co/Uh9VjMAWA8 — Reuters (@Reuters) September 4, 2023

¿Qué es el Burning Man?

El Festival Burning Man inició en junio de 1986 y por primera vez se realizó en el desierto de Black Rock en Nevada, en 1990. Es un evento de arte y cultura, donde los asistentes crean una “ciudad temporal” en medio del desierto.

I got this video yesterday of this TRX putting all that horsepower to good use to escape burning man😂 #burningman #BurningMan2023 pic.twitter.com/B1ohjStKcR — Cryptotintuc.eth (@cryptotintuc) September 4, 2023

Las personas del público que se hacen llamar “quemadores”, describen al evento como un ejercicio de creatividad, Además son ellos mismos quienes construyen sus propias tiendas de campaña e instalaciones de arte.

Usan un sistema de trueque y regalos, en lugar de dinero, para hacerse de bienes. La duración del evento es de nueve días, para que al final los asistentes quemen una efigie de un hombre, de ahí el nombre del festival “Hombre quemado” en inglés.

