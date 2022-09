Festival de Cine de Venecia: Cate Blanchett ganadora a Mejor Actriz

Este sábado concluyó la 79 edición del Festival de Cine de Venecia, con Cate Blanchett y Colin Farrell como los grandes ganadores a Mejor Actor, mientras que el documental “All the Beauty and the Bloodshed” ganó el máximo premio, Golden Lion.

“All the Beauty and the Bloodshed” es un documental que cuenta cómo fue la lucha de la fotógrafa estadounidense Nan Goldin contra la rica familia Sackler.

El documental fue realizado por la periodista de investigación Laura Poitras. “All the Beauty and the Bloodshed” entrelaza la notable historia de la propia vida de Goldin con su campaña para responsabilizar a los Sackler y su compañía farmacéutica por la crisis de los opiáceos en Estados Unidos.

Cate Blanchett y Colin Farrell ganan Mejor Actor

Cate Blanchett se llevó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia, por su papel en la película “TAR”, en la que Blanchet interpreta el personaje de Lydia Tar, una directora de cine a punto de lograr consagrarse.

Mientras que Colin Farrell se llevó el galardón a Mejor Actor en el Festival de Cine de Venecia por su papel en la tragicomedia “The Banshee Of Inisherin”. Esta cinta gira en torno a dos buenos amigos de toda la vida, hasta que un día dejan de serlo, trayendo consecuencias a sus vidas.

El subcampeón del León de Plata fue para un intenso drama judicial francés “Saint Omer”, de la directora Alice Diop que hace su debut en la ficción después de una serie de documentales.



Protestas en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia

Cineastas y amantes del séptimo arte se reunieron para apoyar al aclamado director iraní Jafar Panahi en el Festival de Cine de Venecia.

Panahi fue detenido en Teherán en julio y cumple una condena de seis años de prisión tras ser declarado culpable de promover “propaganda contra la República Islámica”.

Fue uno de los tres cineastas detenidos en Teherán en menos de una semana en medio de una renovada represión contra la disidencia en Irán.