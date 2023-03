Festival de las Ideas 2023: Lo que debes saber sobre la conferencia del psicólogo Jordan Peterson

El Festival de las Ideas 2023 inicia hoy 9 de marzo y culminará el próximo sábado 11, uno de los conferencistas que participará en el encuentro es el psicólogo clínico más famoso del mundo, autor de best sellers, el Dr. Jordan Peterson.

Esta será la segunda edición de este gran proyecto que, bajo el lema: “Ideas que liberan”, presentará a más de 30 valiosos ponentes.

Este encuentro, de talla internacional, contará con la participación de personalidades reconocidas a nivel mundial, tal es el caso del director James Cameron, quien será el principal invitado y dará una conferencia durante la realización del Festival de las Ideas 2023 en Puebla. La cita es en el Auditorio Metropolitano.

¿A qué hora ver al psicólogo Jordan Peterson en el Festival de las Ideas 2023?

Este encuentro, que es una iniciativa del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, reúne a las figuras más destacadas en el pensamiento actual para que compartan sus ideas en torno a la libertad, prosperidad, educación, economía, innovación, salud y liderazgo, todo con el objetivo de inspirar al público asistente.

El último día de actividades, el 11 de marzo a las 18 horas, el doctor Jordan Peterson, el psicólogo clínico más famoso del mundo, brindará una plática a los asistentes.

¿Qué tipo de psicólogo es Jordan Peterson?

El Dr. Jordan Peterson es psicólogo clínico, crítico cultural y profesor de psicología. Ha enseñado mitología a abogados, médicos y empresarios.

Se desempeñó como asesor para la ONU y como asesor de los principales bufetes de abogados canadienses y dio numerosas conferencias en América del Norte y Europa. En 1999 publicó su primer libro, “Maps of Meaning: The Architecture of Belief (Mapas de significado: la arquitectura de la creencia)", en 1999 y está disponible de manera gratuita en su sitio web personal.

Su segundo libro, “12 Rules for Life: An Antidote to Chaos (12 reglas para la vida: un antídoto contra el caos)", fue publicado en enero de 2018. Enseña y da clases en la Universidad de Toronto.

Programa completo del Festival de las Ideas 2023

El Festival de las Ideas 2023contará con diversas actividades de destacados personajes reconocidos a nivel mundial en sus diversas ramas.



9 de marzo, primer día de actividades: tendrá la presencia de la activista cubana Yoani Sánchez, con su conferencia “Del mundo virtual a las plazas, el 11J en Cuba”.



9 de marzo, a las 20:30 horas, Javier Ibarreche entrevistará al cineasta estadounidense James Cameron , la mente detrás de icónicas cintas como Terminator, Avatar y Titanic, entre otras.



10 de marzo, la Orquesta Sinfónica y el Coro del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca brindará una presentación a las 10 de la mañana.



10 de marzo: a las 16:45, Ricardo B. Salinas Pliego sostendrá una conversación con el empresario indio-estadounidense Naveen Jain, la cual es titulada “Mindset y Moonshots: crear un mundo de abundancia”.



Costo de las entradas al Festival de las Ideas 2023

Los boletos para entrar al Festival de las Ideas 2023 ya están agotados en su sección de Luneta. Sin embargo, aún están disponibles los accesos al área preferente, con precio de 8 mil pesos.

No olvides que el costo incluye los tres días de conferencias del Festival de las Ideas 2023.