FGR atraería caso de accidente de helicóptero en Aguascalientes: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría atraer el caso del accidente de helicóptero en Aguascalientes en el que murieron cinco personas, entre ellos el secretario de Seguridad Pública estatal.

En la mañanera de hoy, López Obrador indicó que ya se integró un comité de expertos para la investigación del accidente de helicóptero para esclarecer el motivo del desplome de la aeronave.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que en breve la #FGR atraerá investigación sobre el desplome del helicóptero en #Aguascalientes donde falleció Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad de Aguascalientes y 4 tripulantes más pic.twitter.com/pLOxSC0JrC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 18, 2022

“Entonces está recogiendo toda la información la fiscalía y luego lo que procede es que la FGR atraiga al caso, ya hay una integración de expertos”, declaró AMLO.

AMLO pide esperar investigación por accidente de helicóptero

El Presidente pidió esperar los resultados de las indagatorias que ya las autoridades de Aguascalientes sobre el accidente de helicóptero, luego de que corrió la versión de que fue un atentado.

“Ahora corresponde hacer la investigación de lo sucedido actuando con mucha responsabilidad, en una primera instancia tiene que recoger evidencias los elementos fundamentales, la fiscalía del estado, ¿qué es lo que están haciendo? Revisando todo porque se habló de disparos y de varias cosas; sin embargo, hay varios que sostienen que no sucedió eso, no se puede hacer un juicio sin tener pruebas, es algo delicado”, opinó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reporta que la Fiscalía de #Aguascalientes tienen en sus manos la investigación por desplome del helicóptero y han tomado conocimiento de los videos de redes sociales donde se denuncia que presuntamente le dispararon a la aeronave. pic.twitter.com/WxzKldk7hU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 18, 2022

El Presidente López Obrador dijo que tras enterarse del accidente de helicóptero en Aguascalientes envió condolencias a familiares, amigos y funcionarios cercanos a las cinco personas que fallecieron, entre ellas, Porfirio Sánchez Medina, secretario de Seguridad Pública del estado.

Ayer, a través de redes sociales, AMLO lamentó la muerte de Porfirio Sánchez Mendoza, Víctor Manuel Valdez Sánchez, Olegario Andrade Zamorano, Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Serafín Guerrero.

“Expreso mi más sentido pésame a familiares, amigos y servidores públicos del gobierno de Aguascalientes”, escribió.