FGR entrega en extradición a hombre solicitado por Estados Unidos

Este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición a un hombre con nacionalidad mexicana, solicitado por las autoridades de Estados Unidos, para ser llevado ante la Corte Federal de Distrito, para el Distrito Oeste de Texas, donde será procesado por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de armas y contrabando.

La acción mencionada es el resultado del cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos.

El hombre en cuestión es Carlos ‘T’, el cual entre junio del 2017 y marzo del 2018, según las investigaciones, introdujo clandestinamente armas al territorio mexicano. Esto como miembro de una organización delictiva dedicada al tráfico de armamento.

FGR trabaja para capturar y extraditar al hombre

Por esa razón, la FGR solicitó al juez de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, una orden de aprehensión con fines de extradición.

Una vez ubicado, la FGR lo detuvo en la Ciudad Juárez, Chihuahua, lo trasladaron al Reclusorio Varonil Sur en la Ciudad de México.

Finalmente, este 20 de febrero del 2022, las autoridades mexicanas hicieron entrega del detenido en el Aeropuerto Internacional de la capital, donde los estadounidenses lo llevaron a su país.

¿En qué casos es posible la extradición?

Para que las autoridades puedan entregar a una persona en extradición, ambos países deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos:

1. Deben estar suscritos al mismo tratado internacional, de lo contrario, no es posible hacer el trámite.

2. Los delitos por los que un país solicita a una persona deben estar penados en ambas naciones, es decir, si el delito no existe en alguno de los dos lugares, el país que albergue al acusado no lo puede entregar.

3. Las penas deben ser iguales en los dos sitios, por ejemplo, si en un delito es castigado con la pena de muerte en un país y en otro con 50 años de cárcel, la nación que solicita al detenido no puede ejecutarlo.

En el caso mencionado de esta nota, todos los requisitos se cubren, por lo que la extradición procede.