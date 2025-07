Un caso de corrupción de menores se registró en la Ciudad de México (CDMX), después de que una mamá notó que su hijo mostraba un comportamiento distinto y descubrió que un familiar lo obligaba a enviarle imágenes con contenido sexual.

Tras darse cuenta de lo que estaba pasando, la mamá acudió a la Fiscalía General de Justicia a denunciar los hechos después de detectar indicios de abuso tras revisar el celular del menor.

Primo obligó a menor a enviarle fotos íntimas a su celular

Christian “N” es el nombre del presunto responsable que obligó al menor a enviar dicho material; sujeto que resultó ser primo de la víctima.

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la víctima, luego de notar un cambio de comportamiento en su hijo y no obtener una explicación clara, decidió revisar el teléfono celular del menor, donde encontró imágenes de contenido sexual que eran enviadas a su primo.

Según el testimonio recabado por el Ministerio Público, el menor señaló que su primo lo obligaba a enviarle dichas imágenes, posiblemente desde que tenía seis años, informó la fiscalía capitalina.

Detienen en Edomex a sujeto que obligó a menor a enviarle fotos íntimas

En seguimiento a la denuncia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron al probable responsable en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), donde fue aprehendido en colaboración con la Fiscalía de esa entidad.

Durante la audiencia inicial, un juez de control determinó vincularlo a proceso, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El imputado fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El Artículo 201 del Código Penal Federal estipula que comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual.

Christian “N”, primo de la víctima, por ejemplo, podría recibir una pena de prisión de siete a doce años y multa de ochocientos a dos mil quinientos días.