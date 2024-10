FGR y embajada de Estados Unidos chocan por caso de “El Mayo” Zambada

El secuestro del capo Ismael “El Mayo” Zambada provocó un choque entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

FGR sigue sin respuestas por el secuestro de “El Mayo”

En un comunicado la dependencia afirmó que desde hace más de 10 semanas solicitó de forma oficial a Estados Unidos toda la información que necesita para tapar los huecos que hay en la investigación, pero no hay respuesta. Por eso, ya la pidieron a través de Interpol, por asistencia jurídica internacional y nada.

Pero el martes en una conferencia Ken Salazar dijo que ya se informó a México de lo ocurrido; que el secretario de estado norteamericano Antony Blinken ya informó por escrito a México sobre el caso, luego de que el 25 de julio pasado una aeronave aterrizó en su país , con el líder del Cártel de Sinaloa y Joaquín Guzmán López a bordo.

“Qué fue lo que dijo el secretario Blinken. No se llevó a cabo ningún operativo policial en México, no era nuestro avión ni nuestro piloto ni nuestra gente, el piloto no era contratista ni empleado del gobierno de Estados Unidos’”. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México .

FGR insiste que datos proporcionados sobre el secuestro de “El Mayo” no son suficientes

La FGR considera que estos datos no son suficientes para aclarar cómo “El Mayo” Zambada fue secuestrado y fue a parar a Estados Unidos. Por ello desde agosto pasado envió su lista de peticiones.

La Fiscalía requirió todos los documentos que tiene Estados Unidos de la aeronave Beechcraft 200, con matrícula clonada, utilizada para el secuestro del capo. Datos migratorios y aeronáuticos, la identidad del piloto que tripulaba la aeronave y hasta pruebas de su calificación como piloto autorizado.

“La entrada de cualquiera avión y cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo que en este caso es el avión que traía sus matrículas clonadas, se tiene que identificar fundamentalmente al piloto.”, comentó Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República.

Embajador Ken Salazar cuestionó que en México no se celebre la caída de “El Mayo”

La Fiscalía fustigó que en la conferencia del martes el embajador tampoco dio respuesta a estos requerimientos de carácter procesal. Por el contrario, el diplomático cuestionó que no se celebre la caída de “El Mayo”.

“Pero a mí me sorprendió tanto que no se puede decir Victoria del pueblo de México, Victoria de Estados Unidos. Resultado del trabajo que hemos llevado así como nos respetamos por los últimos seis años.”, señaló Ken Salazar.

Pero la FGR insistió que seguirá esperando la información en poder de Estados Unidos sobre el secuestro de “El Mayo”.