FGR se está tardando en el caso de Emilio “L": AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) se está tardando en obtener resultados en la investigación a partir de la detención de Emilio L, pero dijo tener confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero.

“Se están tardando, sin duda, es evidente, pero le tengo confianza al final Gertz Manero. Yo no hablo de estos asuntos con el fiscal ni con el presidente de la corte, no establecemos esas relaciones por respeto a nuestras competencias”

López Obrador negó que hubiera un pacto de impunidad en las investigaciones en torno al exdirector de Pemex, quien está acusado por presuntamente recibir y gestionar sobornos millonarios a la empresa Odebrecht.

“Esto de la foto del señor Lozoya se difundió en todos lados diciendo que no hay justicia desacreditando a Lozoya y no lo estoy defendiendo, ni tampoco es blanca paloma, los afectados le dieron vuelo para restarle credibilidad y lo que tiene que hacer la fiscalía es investigar, no solapar, que no haya impunidad” señaló López Obrador.

En conferencia mañanera, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador explicó el procedimiento de Emilio “L” en México.

“Lo que existe es un procedimiento, que se aplicá en Estados Unidos desde hace tiempo, no se aplicaba en México más que a jefes de la delincuencia organizada y se empezó a aplicar a delincuentes de cuello blanco que consiste en que haya testigos protegidos le llaman en EU, aquí se llama el Criterio de Oportunidad, entonces se puede acoger a eso a cambio de la información”

Emilio “L” está acusado por haber recibido 10 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht, con el motivo de otorgar sobornos y favorecer la iniciativa de la entonces reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto en el 2013.