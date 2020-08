Bolsa Mexicana arranca con ligera pérdida

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia la sesión con una ligera pérdida de 0.05 por ciento, es decir 18.67 puntos menos respecto al cierre previo, con lo que el S&P/BMV IPC se ubica en 42 mil 362.40 unidades.

Este miércoles, en el mercado accionario local se opera un volumen de 384 mil 046 títulos, por un importe económico de 43.7 millones de pesos, con la participación de 88 emisoras, de las cuales 42 ganan, 40 pierden y seis se mantienen sin cambios.

De acuerdo con Grupo Financiero Monex, los mercados accionarios a nivel mundial están presentando movimientos mixtos, atentos a la decisión de Política Monetaria por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, así como a la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell. Por otra parte, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China continúan presentes, generando incertidumbre entre los inversionistas acerca de la desaceleración de la economía china, explicó.

Respecto al Brexit, destaca que hoy se cumplen mil días desde que se votó para que Reino Unido abandonara la Unión Europea, sin embargo, aún no se tiene una fecha clara para que esto suceda, pero podría ser expulsado en julio, si no participan en las elecciones europeas, en tanto, en México, no se darán a conocer datos económicos relevantes.