Inegi debe mantenerse autónomo y con presupuesto suficiente: CCE

Ciudad de México.- Durante el Décimo aniversario del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, destacó que la información que brindan sirve en la toma de decisiones, por ello se debe de garantizar su autonomía y que una baja en su presupuesto no incida en el trabajo que realiza la institución.

“Cualquier posibilidad de intervención en su autonomía, de disminución de su presupuesto o de estadísticas paralelas que pudieran salir del propio gobierno institucional, podría generar una confusión sobre lo que son las verdaderas cifras que encontramos en México, por eso su autonomía requiere de un presupuesto garantizado”

Acompañado por el Secretario de Turismo Enrique de la Madrid, señaló que se debe continuar trabajando en la confianza de la institución

“Estas instancias autónomas son fundamentales y el INEGI lo es; por eso tenemos que vigilar que no se vaya a vulnerar de ninguna manera. No vaya a ser un tema de austeridad, no vaya siendo que en áreas que deben tener presupuestos más eficaces al final del día no puedan dar los resultados y aparezcan otras estadísticas”

Por su parte el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar destacó que la austeridad no debe afectar el trabajo fundamental del INEGI.