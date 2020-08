Más de 12% de comerciantes en CDMX han sido víctimas de delitos: Canaco

Ciudad de México.- El 12.9% de los comerciantes de la Ciudad de México fueron víctimas de por lo menos un ilícito entre julio y septiembre, reveló Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Canaco Ciudad de México.

De acuerdo a la encuesta trimestral 2018, de esos ilícitos 39.2% fueron asaltos, 31.7% extorsiones y 24.3% robos.

El ejercicio revela también que 61.9% sufrió una vez el acto delictivo, el 17.3% lo sufrió en dos ocasiones, el 10.1% fue víctima en tres ocasiones y el 10.8% hasta 4 o 5 ocasiones.

Los giros más afectados son los minusúper, pinturas, acceso a internet, mercerías y electrónica.

Detalló que sólo 36.7% de los empresarios presentó una denuncia. Al preguntar a quienes no presentaron denuncia, 54.5% afirmó que no lo hizo porque “es pérdida de tiempo"; 14.8% no confía en las autoridades; 12.5% teme represalias y 5.7% no supo cómo hacerlo.

Se incluyó un apartado sobre extorsión, que arrojó que 93.2% dice no haber sido víctima de este ilícito; 5.9% reconoce que ha sido víctima y 0.9% no contestó. La alcaldía con más extorsiones es Iztapalapa, seguidas de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.