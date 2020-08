May pospone voto del Brexit y anuncia que regresará a Bruselas

Londres.- La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, anunció que pospondrá el voto sobre el Brexit programado para mañana y regresará a Bruselas a renegociar el tema de la frontera de Irlanda del Norte, el punto más álgido del acuerdo. “Es claro que si bien hay apoyo hacia muchos de los aspectos claves de este acuerdo, en el tema de la salvaguarda de Irlanda del Norte, hay una gran preocupación, explicó May.

Reconoció que como resultado de esto, el voto de mañana hubiera sido rechazado “por un margen significativo. “Vamos a diferir el voto programado para mañana y no vamos a proceder a dividir la cámara en este momento. La primera ministra advirtió que “no hay ningún acuerdo que deje fuera una salvaguarda para Irlanda del Norte. La salvaguarda o “backstop en inglés establece que, si no hubiera un acuerdo bilateral en diciembre de 2020 la provincia británica de Irlanda del Norte tendría un estatus especial alineado al mercado único europeo.

El plan de salida establece que Irlanda del Norte solo puede salirse del estatus especial con la autorización de la Unión Europea (UE). La salvaguarda preocupa a los diputados que creen que Irlanda del Norte podría quedarse indefinidamente alineada a la UE provocando una ruptura del Reino Unido. Desde hace meses la manzana de la discordia es la frontera entre Irlanda del Norte (RU) y la República de Irlanda (Unión Europea).

Irlanda del Norte y la República de Irlanda comparten 500 kilómetros de frontera con 270 puntos de cruce y el tránsito de 250 mil personas diario en promedio en una frontera invisible.

Los irlandeses están en contra de una frontera dura con puestos de controles fronterizos. “Iré a ver a los líderes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea y les explicaré las preocupaciones que la Cámara ha expresado. También estamos viendo las obligaciones del gobierno para que la salvaguarda no se aplique de manera indefinida, prometió May. En su mensaje inicial de 11 minutos, la primera ministra aseguró que no habrá acuerdo si no estamos dispuestos a ceder en ambos lados e insistió en que el plan de salida negociado con Bruselas es el mejor. “Este es el mejor acuerdo.

Respeta el resultado del referéndum. Protege los empleos, la seguridad y nuestra unión, insistió May y agregó que “todavía creo que puedo lograr una mayoría si pudiera lograr garantías sobre la frontera irlandesa. Las promesas de May no aplacaron a sus críticos y opositores quienes se rieron a carcajadas en dos ocasiones y provocaron que un diputado euroescéptico de línea dura pidiera su renuncia.

El diputado conservador Jacob Rees-Mogg exigió que May “gobierne o se vaya. “No podemos continuar así. La primera ministra debe gobernar o renunciar, aseguró el legislador pro-Brexit y opositor a May. Por su parte, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn exigió a May que renegocie el acuerdo con Bruselas. “No tiene sentido volver a la Cámara con el mismo acuerdo, aseguró el líder del izquierdista Partido Laborista.

Se espera que Reino Unido abandone el bloque de naciones europeo el 29 de marzo de 2019. Sin embargo, antes de esa fecha el parlamento debe aprobar un plan de salida ordenado de la UE o correría el riesgo de salirse sin acuerdo.