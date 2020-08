Espera sector comercio capitalino “cuesta de enero” difícil

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, Nathan Poplawsky, advirtió que la “cuesta de enero” será complicada, pues como consecuencia del ajuste en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de gasolinas, sobre todo, algunas empresas elevarán el costo de sus productos.

Expuso en conferencia de prensa que este inicio de año será difícil, pues “tenemos información de que algunas empresas de productos populares incrementarán sus precios a partir de esta semana”, luego de que entrara en vigor el incremento de 20 por ciento al salario mínimo, lo que en general, conjugado con otros factores, podría impactar el bolsillo de los mexicanos.

Aseguró que la “cuesta de enero” también afectará al comercio organizado, pues en 2019 las ventas totales aumentaron 4.1 por ciento en comparación con 2018, mientras que para este 2020 se prevé que las ventas se incrementen solo 1.5 por ciento.

Relató que la estimación de crecimiento en ventas para este año es bajo porque afectaría “la falta de inversión, aumentos de impuestos, así como factores internos y externos, como lo es el conflicto entre Estados Unidos con Medio Oriente, así como las estimaciones a la baja de las principales economías en el mundo”.

Respecto al incremento al salario mínimo, reconoció que no está tan seguro sobre su impacto negativo en la inflación, puesto que el año pasado el incremento a los salarios fue de 16 por ciento y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en nivel de 3.0 por ciento, y este año, con un aumento de 20 por ciento, desconoce qué tanto pueda impactar los precios.

“Creemos que las empresas pueden absorber el incremento, pero no tenemos la certeza que esto no tenga ningún impacto, y será hasta el primer trimestre cuando se conozca si hubo o no afectación”.

Sobre los aumentos de los productos mencionados de la canasta básica, dijo que esto es ajeno al comercio establecido, porque en casos como el del pan, esto viene de aumentos a los productos agrícolas, como el trigo, o el alza del huevo, así como el ajuste de los impuestos.