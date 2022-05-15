Finlandia y Suecia confirman que solicitarán unirse a la OTAN

Finlandia y Suecia han confirmado la decisión de solicitar su ingreso a la OTAN. Primero, el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, confirmó el domingo (15 de mayo de 2022) que su país solicitará ser miembro de la alianza militar de la OTAN, en un giro histórico de política exterior y de defensa provocado por la invasión de Rusia en Ucrania.

"Es un día histórico. Está amaneciendo una nueva era", afirmó el presidente Niinistö, junto a la primera ministra, Sanna Marin, durante una conferencia de prensa que fue efectuada en Helsinki, la capital de Finlandia. "Hoy, nosotros, el presidente y el comité de política exterior del gobierno, hemos decidido juntos que Finlandia... solicitará el ingreso en la OTAN", señaló Niinisto a periodistas en el palacio presidencial.

Uusi aikakausi aukeaa – syntyy suojattu Suomi osana vakaata, vahvaa ja vastuunsa tuntevaa Pohjolaa. https://t.co/XP7Ncbsrt6 — Sauli Niinistö (@niinisto) May 15, 2022

Suecia da luz verdea solicitar ingreso en la OTAN

Prácticamente de manera simultánea, el partido socialdemócrata gobernante de Suecia informó mediante un comunicado, que respalda el ingreso de la nación escandinava a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

Por otra parte, la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, también efectuó una rueda de prensa poco después del anuncio y garantizó que con el ingreso a la OTAN, Suecia "solo logrará" más seguridad además de que contribuirá a aumentarla como miembro de la alianza militar occidental.

🇸🇪 La primera ministra socialdemócrata Magdalena Andersson acaba de confirmar que su partido ha acordado, en lo que han calificado de "decisión histórica", que Suecia pida su entrada a la OTAN.



Hoy mismo, Finlandia ha oficializado su solicitud.https://t.co/lHTsaIy5AI — El Electoral (@ElElectoral) May 15, 2022

Finlandia le avisó a Presidente Putin sobre su intención de ingresar a la OTAN

Cabe señalar que el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, llamó el sábado (14 de mayo de 2022) al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para informarle sobre los planes de Finlandia para unirse a la alianza. Putin señaló que un movimiento así, dañaría las relaciones ruso-finlandesas.

Rusia que comparte una frontera de mil 300 kilómetros con Finlandia, ha dicho que sería un error que Helsinki se uniera a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de 30 miembros y que dañaría los lazos bilaterales.

Sauli Niinisto, Presidente de Finlandia:"Ni yo, ni Finlandia, somos conocidos por escabullirnos y desaparecer silenciosamente detrás de una esquina. Es mejor decirlo claro, lo que ya se ha dicho, también a la parte interesada y eso es lo que quería hacer".