Mujer sufre agresión sexual cerca de CU en Puebla; Fiscalía investiga abuso

Una joven mujer fue víctima de agresión sexual mientras entraba a su domicilio ubicado en las cercanías de Ciudad Universitaria (CU) de Puebla. El ataque ocurrido el pasado 7 de agosto, en la colonia Jardines de San Manuel, fue captado en video por una cámara de seguridad.

A través de redes sociales, fue colgado el metraje de pocos segundos para exponer al agresor y poder dar con su paradero. Por lo delicado y preocupante del hecho, la grabación rápidamente se hizo viral, en donde se hizo un llamado urgente a las autoridades para que den con el responsable.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que buscarán a la víctima para iniciar las investigaciones correspondientes, por lo que piden a la población su apoyo en caso de tener información que sirvan para agilizar la investigación.

Agresión sexual en Puebla: ¿Cómo ocurrió el abuso?

La agresión sexual ocurrió alrededor de las 21:00 horas, sobre la calle Río Grijalva, en la colonia Jardines de San Manuel, al sur de Puebla.

En el metraje se observa cómo, al llegar a la puerta de su hogar, la víctima saca sus llaves para abrir la chapa. Justo en ese instante, un hombre se acerca sigilosamente desde atrás y en medio de la oscuridad.

Sin mediar palabra, el agresor saca su miembro del pantalón y lo restriega contra la mujer, acción que quedó registrada en el video difundido en redes sociales. Inmediatamente después, el sujeto se aleja rápidamente, acomodándose la ropa para evitar ser identificado.

En las imágenes se muestra que el hombre vestía pantalón de mezclilla, playera con logo, tenis y llevaba mochila. Tiene barba y cabello corto, características que podrían ayudar a las autoridades en su identificación.

La Fiscalía de Puebla ya sigue el caso con la intención de localizar al agresor y brindar justicia a la víctima. La grabación es clave para las pesquisas, pues muestra con claridad la agresión y las características del responsable.

