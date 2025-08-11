Captan doble robo de trío de ladrones en Puebla: En menos de una hora asaltan gasolinería y camión de pasaje

En el norte de Puebla, la inseguridad volvió a golpear fuerte: en menos de una hora, una banda armada perpetró dos asaltos que generaron alarma y preocupación. Fue durante las primeras horas del pasado 8 de agosto que cámaras de seguridad captaron el momento en el que un trío de ladrones cometió un robo a una gasolinería y a un autobús de pasajeros; todo, en menos de 60 minutos.

Graban doble atraco por trío de delincuentes en Puebla

El primer robo ocurrió a primera hora, cerca de las 05:15 horas, cuando tres hombres, armados y sin miedo a las autoridades, amagaron a un despachador en una gasolinera ubicada en Bosques de Amalucan; con amenazas claras y sin titubeos, lograron llevarse el dinero de una caja de seguridad y huyeron rápidamente, dejando paralizado al despachador.

Sin dar tiempo a ‘recuperarse’, el mismo grupo volvió a atacar menos de una hora después, esta vez dentro de un camión de la Ruta 68 naranja, en la colonia Joaquín Colombres.

En segundos, rápidamente se suben a la unidad de transporte y obligan a los pasajeros a entregar sus pertenencias bajo la amenaza constante, quienes incluso vigilaban al chofer para controlar la situación.

Tras darse a conocer los videos, las coincidencias en vestimenta, la actitud y modus operandi permitieron a las autoridades confirmar que se trataba de los mismos sujetos, quienes continúan prófugos.

Hasta el momento, no hay reportes de capturas, lo que intensifica la inquietud de la población sobre la efectividad de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades mantienen las investigaciones activas y piden a la comunidad colaborar con cualquier dato que permita detener a estos delincuentes y frenar la inseguridad que amenaza diariamente a los pobladores en Puebla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ENCAÑONAN A CHOFER! CAPTAN VIOLENTO ROBO EN AUTOBÚS DE RUTA MAZAME-CANOA, PUEBLA