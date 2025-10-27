Muerte de aficionado de Cruz Azul fue por presunto exceso de fuerza por seguridad del estadio CU; exigen justicia|Mientras Dormía

Mientras Usted Dormía, un ambiente de tristeza y reclamo se vivió la noche de este domingo afuera de la Fiscalía de Azcapotzalco, donde familiares y amigos de Rodrigo Mondragón, un aficionado de Cruz Azul de 34 años, exigieron justicia tras su muerte ocurrida presuntamente por exceso de fuerza de elementos de seguridad del estadio Olímpico Universitario (CU), en la CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron el sábado 25 de octubre, al término del partido entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey. Testigos relataron que Mondragón fue detenido por personal de seguridad del inmueble universitario, luego de un altercado durante el desalojo.

Aseguran que fue golpeado brutalmente por varios elementos y subido a una patrulla sin que sus acompañantes volvieran a verlo con vida.

¿Qué dicen las autoridades de CU tras muerte de aficionado de Cruz Azul

Horas después del incidente, la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM informó que el hombre, aparentemente en estado de ebriedad, se desvaneció mientras era trasladado a las autoridades, y que, pese a la atención médica, perdió la vida minutos después.

#MientrasDormía | Amigos y familiares de Rodrigo, quien presuntamente murió a manos de un elemento de seguridad en el estadio CU, se manifestaron para exigir justicia.



Autopsia de seguidor de Cruz Azul apunta a muerte por exceso de fuerza en CU

Sin embargo, los familiares y amigos de la víctima rechazan esa versión. “Le pegaron de una manera brutal, fueron como 50 personas. Queremos justicia”, declaró Érick Soto, amigo del fallecido.

La autopsia preliminar indica que Mondragón murió por asfixia y un golpe en la cabeza, lo que refuerza la sospecha de exceso de fuerza.

Hasta el momento, cuatro personas presuntamente involucradas en los hechos fueron detenidas y se encuentran bajo investigación de la Fiscalía capitalina, que analiza si existió abuso de autoridad.

Los manifestantes piden a la UNAM y a las autoridades de seguridad actuar con transparencia y esclarecer el caso para que la muerte de Rodrigo Mondragón no quede impune, marcando un nuevo llamado a revisar los protocolos de seguridad en eventos deportivos.