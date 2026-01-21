¿Qué pasó con ‘La Nicholette’? Fiscalía de Sinaloa pide ayuda para localizar a influencer

La desaparición de Nicole Pardo Molina , creadora de contenido conocida en redes sociales como ‘La Nicholette’ o ‘La Muchacha del Salado’, ha generado alarma, además de preocupación en Culiacán, luego de que se reportara su presunto secuestro de la “Influencer” durante la tarde del martes en Isla Musalá, una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital de Sinaloa.

Conforme a medios locales, la joven fue privada de la libertad en circunstancias que aún no han sido esclarecidas públicamente. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detalles acerca de los responsables ni el móvil, mientras continúan las investigaciones.

¿Qué dice la Fiscalía de Sinaloa?

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda oficial, en la que solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Nicole Pardo Molina.

En el comunicado, la dependencia pidió a la población aportar cualquier información útil, confidencial, además de verificable, que ayude a dar con el paradero de la creadora de contenido. Asimismo, se activaron los protocolos correspondientes para la localización de personas desaparecidas, sin que hasta ahora se hayan difundido avances concretos del caso.

¿Quién es ‘La Nicholette’ y por qué su caso genera impacto?

‘La Nicholette’ es “ tiktoker ” y creadora de contenido muy conocida en plataformas digitales, en donde ha ganado popularidad bajo el apodo de ‘La Muchacha del Salado’. Su presencia en redes sociales y su cercanía con seguidores locales han amplificado la preocupación y la difusión del caso por su desaparición.

En redes, usuarios han comenzado a compartir su ficha de búsqueda, además de exigir claridad a las autoridades y pedir que el caso no quede en el silencio, en un contexto marcado por la violencia y las desapariciones en Sinaloa.

Desaparición de ‘La Nicholette’: un caso que vuelve a encender alertas en Sinaloa

La desaparición de influencer ocurre en una de las zonas con mayor plusvalía y vigilancia privada de Culiacán, lo que ha reavivado el debate acerca de la seguridad, incluso en áreas consideradas como exclusivas.

Organizaciones civiles y usuarios han reiterado el llamado a que las autoridades actúen con rapidez y transparencia, además a que se evite la revictimización o la difusión de rumores no confirmados.

La Cybertruck de ‘La Nicholette’ habría registrado el momento del secuestro en Culiacán

Uno de los elementos más impactantes del caso es que la " Cybertruck ", propiedad de la creadora de contenido, habría captado el momento del “levantón” a través de su sistema de cámaras integradas. En las grabaciones se aprecia cómo un vehículo blanco se aproxima, del cual desciende un hombre presuntamente armado.

Posteriormente, se observa un forcejeo con al menos dos individuos, tras el cual la joven es sometida y obligada a subir al automóvil, mismo que contaba con reporte de robo, mientras la camioneta de lujo quedó abandonada y encendida en una plaza comercial.

Desapariciones en México

Mientras la investigación sigue en curso, la pregunta permanece abierta: ¿qué tan seguras están realmente las figuras públicas y la ciudadanía en general, incluso en los sectores más protegidos de las ciudades? La localización de Nicole Pardo Molina y de cualquier persona desaparecida debe ser prioridad urgente.

