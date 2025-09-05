“Salió por decisión propia”: revelan detalles de la desaparición de la influencer Marian Izaguirre

A cuatro días de la desaparición de la influencer Flor Marian Izaguirre Pineda en Michoacán, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo reveló nuevos detalles del caso.

Aunque la Alerta Alba sigue activa, el presidente municipal aseguró que la joven de 23 años salió por decisión propia ; sin embargo, las autoridades continúan las investigaciones para dar con su pronta localización.

¿Qué se sabe de la desaparición de la influencer Marian Izaguirre?

Carlos Manzo informó ante diversos medios que, la joven habría salido de la ciudad a bordo de un auto modelo Kia Río color rojo.

Según la familia, Marian Izaguirre sostuvo una fuerte discusión con su madre ese 1 de septiembre, antes de salir rumbo a la carretera libre Uruapan–Pátzcuaro con dirección desconocida.

En palabras del alcalde, no hay indicios de que haya sufrido algún tipo de violencia dentro del municipio. Por lo que se revisan cámaras de seguridad para determinar qué camino siguió y si algo pasó en el camino.

Activan Protocolo Alba para localizar a Marian Izaguirre

En la ficha de búsqueda se detalla que el pasado lunes 1 de septiembre del año 2025, Marian fue vista por última vez en Uruapan, a eso de las 18:00 horas y a bordo de un vehículo Kia Rio.

Mide aproximadamente 1.62 metros, pesa 53 kilogramos y tiene complexión mediana. Su cabello es lacio, corto y teñido, y sus ojos son grandes y de color café.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige y botas del mismo tono. Como señas particulares, tiene un lunar en el hombro derecho y una cicatriz oscura en forma de mancha.

¿Quién es Marian Izaguirre?

Con más de 3.9 millones de seguidores en TikTok e Instagram, Marian se volvió popular por sus videos de comedia, bailes virales y contenido que rápidamente la hizo generar gran comunidad.

En sus redes sociales, la tiktoker compartía blogs sobre su estilo de vida y participaba en trends junto a sus amigos. Actualmente, sus seguidores han inundado los comentarios con mensajes como “Hasta encontrarte, Marian” o “no estamos todas”.

Mientras tanto, otros influencers se han sumado a la campaña para localizar a la joven, pidiendo que si tienen información que pueda ayudar a dar con su paradero, no duden en compartirlo.

Más mujeres desaparecidas en Uruapan el mismo día

Ese mismo 1 de septiembre, otras dos mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Uruapan, entre ellas: Berenice Mondragón Flores, de 37 años, y su hija Sherlyn Guadalupe Vázquez Mondragón, de 18.

Al respecto, el edil aseguró que las autoridades trabajan en su localización y mantienen un seguimiento constante para esclarecer todos los casos.