Fosas clandestinas sacuden El Verde: confirman al menos cuatro más en Concordia

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la posible ubicación de al menos cuatro fosas clandestinas adicionales en la sindicatura de El Verde, en el municipio de Concordia . Dos ya están siendo intervenidas por peritos y otras dos permanecen aseguradas en espera de excavación.

La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que en los primeros trabajos realizados se localizaron dos fosas, y en cada una se recuperó una osamenta; las labores continúan en la zona mientras se determina la dimensión total del hallazgo.

Hallazgos de fosas clandestinas en El Verde fue por un reporte ciudadano

De acuerdo con la funcionaria, la Fiscalía estatal acudió al punto luego de recibir un reporte sobre la probable existencia de enterramientos clandestinos en un área distinta a la que previamente era intervenida.

El personal del Servicio Médico Forense inició excavaciones y confirmó la presencia de dos fosas con restos óseos. Posteriormente, se detectó la posibilidad de al menos cuatro puntos adicionales, lo que amplió el perímetro de resguardo.

"Se trabajaron dos fosas; en cada fosa se recuperó una osamenta. Hasta el día de ayer fueron dos y se siguen trabajando. La información que me dan es que hay aproximadamente cuatro fosas; entonces, ahorita se siguen trabajando las otras dos", explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "NO SÉ POR QUÉ JUEGAN CON ESTE DOLOR”: FAMILIARES DE DESAPARECIDOS EN MAZATLÁN EXIGEN CLARIDAD TRAS HALLAZGO DE FOSA CLANDESTINA"

Nuevas fosas clandestinas en El Verde no están vinculadas al caso de los mineros

Sánchez Kondo aclaró que estos nuevos hallazgos no forman parte de la investigación relacionada con los mineros reportados como desaparecidos en Concordia. Ese expediente es atendido por instancias y peritos nacionales, quienes ya habían informado el fallecimiento de cinco personas.

Las fosas ubicadas en El Verde, explicó, derivan de una línea distinta y surgieron exclusivamente por el aviso recibido por la Fiscalía estatal.

Sin actualización sobre más restos en fosas clandestinas de El Verde

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el hallazgo de nuevos cuerpos adicionales en estas excavaciones. El área permanece bajo resguardo mientras continúan los trabajos técnicos.

La Fiscalía indicó que conforme avancen las diligencias se dará a conocer información oficial sobre los resultados en la zona de Concordia.