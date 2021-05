FOTO: Elliot Page presume su abdomen en traje de baño en Instagram

El actor Elliot Page presumió una foto en su cuenta de Instagram en donde aparece en traje de baño, luego de que se realizó una cirugía para retirarse los senos, conocida como mastectomía.

Elliot Page escribió un mensaje en la foto, que ya tiene más de un millón de “Me Gusta” en Instagram y más de 40 mil comentarios: “Los primeros trajes de baños trans, bebé”.

El actor, protagonista de la película Juno, Elliot Page, sorprendió a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram con una foto en la que muestra su abdomen y sus pectorales, mientras viste un par de shorts guinda, gorra y unos lentes de sol, acompañados de una gran sonrisa.

Esta es la primera foto que Elliot Page comparte luego de realizarse la mastectomía para sentirse más cómodo con su cuerpo.

Elliot Page se declara hombre trans

En diciembre pasado, el actor Elliot Page se reveló como un hombre trans y desde entonces se mantuvo alejado de los reflectores.

“Me encanta ser trans. Y me encanta que soy gay y abrazo completamente a quien soy. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida”, dijo en su mensaje que compartió como foto en Instagram.

Fue en abril pasado que Elliot Page vio una entrevista para la revista Time, en la que reveló que desde su niñez se identificaba como hombre trans.

En otra entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, Elliot Page confesó que haberse aceptado como hombre trans le había salvado la vida.

“Quería hablar sobre esto por un par de razones. Quería compartir con las personas cómo esto me ha cambiado la vida y quiero que la gente sepa que no sólo me cambió la vida, creo que en realidad esto me salvó la vida, y estoy seguro de que este será el caso de muchas otras personas”, afirmó Elliot Page, quien también participó en la cinta de X-Men.

Elliot Page ha compartido en su cuenta de Instagram más de una foto sobre su proceso y las entrevistas que ha brindado, así como algunas campañas de apoyo a la comunidad trans, pero esta fue la primera en donde muestra su cuerpo como hombre trans.

