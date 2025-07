A pesar del paso del tiempo y de la reciente muerte de Ozzy Osbourne, su música se ha mantenido vigente en las plataformas digitales, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes del rock y el metal; aquí te dejamos las canciones más escuchadas de Ozzy Osbourne 2025.

¡Ozzy Osbourne hits! Conforme a los datos más recientes de Spotify Charts y YouTube Music, estas son las cinco canciones más reproducidas del “Príncipe de las Tinieblas” en 2025. Cabe decir que las cifras combinadas de streaming demuestran que su música no solo sigue viva, sino que también conecta con las nuevas generaciones.

¿Cuál es la canción más escuchada de Ozzy Osbourne?

Top Ozzy Osbourne Spotify: Crazy Train de Blizzard of Ozz, es la canción insignia de Ozzy Osbourne y la más reproducida en todo su catálogo. La canción que fue lanzada en 1980 supera los 650 millones de streams solo en Spotify; de hecho, su “riff” inconfundible y mensaje rebelde la han convertido en un himno eterno.

¿Qué colaboración moderna impulsó la popularidad reciente de Ozzy Osbourne?

Take What You Want colaboración con Travis Scott y Post Malone en Ordinary Man es el explosivo tema lanzado en 2019 y que se volvió viral gracias a su fusión entre trap, rock y metal. Con más de 500 millones de reproducciones globales, Ozzy conquistó a las nuevas generaciones, demostrando que su legado trasciende géneros.

¿Qué rolas de Ozzy Osbourne se mantienen como favoritas del público?

3.- No More Tears en No More Tears

4.- Mama, I’m Coming Home en No More Tears

Ambas canciones, lanzadas en los años 90, reflejan el lado más emocional de Ozzy y de hecho juntas acumulan más de 700 millones de streams, reafirmando su lugar como narrador del dolor, la pérdida y la redención.

¿Qué clásico del metal de Ozzy sigue generando millones de plays?

Bark at the Moon en Bark at the Moon, se trata de un tema oscuro y potente que fue lanzado en 1983, pero que sigue siendo uno de los favoritos de los fans del metal, con más de 300 millones de reproducciones acumuladas.

¡Ozzy sigue vivo en cada nota! La popularidad de estos temas demuestra que Ozzy Osbourne sigue siendo relevante, incluso en plena era digital; su música, lejos de apagarse, resuena con fuerza entre jóvenes y veteranos; ¿Cuál es tu canción favorita del “Príncipe de las Tinieblas”?

Éxitos Ozzy Osbourne

En Fuerza Informativa Azteca te dejamos el Top 5 de la música rock más reproducida de Ozzy Osbourne 2025:

Crazy Train

Take What You Want

No More Tears

Mama, I’m Coming Home

Bark at the Moon.