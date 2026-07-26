Trágica noche en CDMX: Hombre sobrevive tras lanzarse del segundo piso del Periférico Sur; desata caos vial en Álvaro Obregón

En las primeras horas de este 26 de julio 2026, mientras usted dormía, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, se arrojó desde el segundo piso del Periférico Sur y la Av. San Antonio, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX).

Rescate en Periférico Sur: Trasladan al hospital a hombre que cayó del Segundo Piso

Los primeros informes aseguran que el sujeto se lanzó desde una altura de aproximadamente 10 metros. Tras el reporte de los hechos, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para poder brindarle atención médica a la víctima.

A pesar de lo trágico de la situación el hombre de 30 años logró sobrevivir a la caída, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital cercano para su valoración.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima. Además, se desconoce la identidad del hombre, así como las razones por las que decidió arrojarse del Segundo Piso del Periférico. Se desconoce si familiares de la víctima fueron contactados.

Policías y servicios de emergencia acordonan la zona en Álvaro Obregón

Además de los servicios de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también acudieron al lugar del accidente para resguardar y acordonar la zona de los hechos.

Debido al incidente y a los trabajos de las autoridades capitalinas, la circulación sobre Periférico se vio afectada en dirección al Sur de la Ciudad de México (CDMX); las afectaciones viales duraron solo unos instantes, por lo que actualmente la circulación en la zona opera con normalidad y sin contra tiempo.

¿Qué hacer si notas que una persona quiere lanzarse en calles CDMX?

En caso de notar a una persona en posible riesgo de lanzarse de un puente, una ventana o cualquier otra estructura, lo primero que debes hacer es contar a los servicios de emergencia para solicitar su apoyo; recuerda mantener una distancia prudente y no ponerte en riesgo.

Si es un puente, estación del Metro o lugar público, busca a un oficial o al personal de seguridad para alertarlos de inmediato.

Mientras llega la ayuda, si puedes establecer contacto seguro, indícale que hay profesionales que pueden escucharla en la Línea de la Vida o en LOCATEL.