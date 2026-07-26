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¿Con retrasos el Metro CDMX hoy? Sigue el minuto a minuto en vivo con el estado del servicio este 26 de julio

¿Cómo va el servicio en la red del Metro CDMX? Revisa cómo va el avance de trenes en el Sistema de Transporte Colectivo este domingo y toma previsiones.

Vagón del Metro CDMX
¿Qué pasa en el Metro CDMX?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 26 de julio de 2026.

¿Con retrasos el Metro CDMX hoy? Sigue el minuto a minuto en vivo con el estado del servicio este 26 de julio

Problemas en Línea 8

Usuarios reportan que el tren está detenido por 10 minutos en la estación San Juan de Letrán de la Línea 8 (Garibaldi-Constitución de 1917).

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