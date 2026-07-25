Los cacharon entregando droga y ofrecieron 40 mil para sobornar los agentes; eran del Cártel de Tláhuac

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció la vinculación a proceso de Eduardo “N” e Iván “N”, presuntos miembros del Cártel de Tláhuac, por su probable participación en los delitos de narcomenudeo, cohecho y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

En la colonia Agrícola Metropolitana, alcaldía Tláhuac, agentes de la Policía de Investigación (PDI) detectaron el pasado 16 de julio a un motociclista entregando bolsas con cápsulas a los imputados.

Cuando se percataron de la presencia de los elementos de la policía, abordaron un vehículo e intentaron darse a la fuga, por lo que se inició una persecución a lo largo de varias calles de la CDMX.

Obtuvimos la vinculación a proceso de Eduardo “N” e Iván “N” por su probable participación en los delitos de narcomenudeo, cohecho y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.



Durante labores de campo en la alcaldía Tláhuac, agentes de la @PDI_FGJCDMX… pic.twitter.com/tlSwzumWQe — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 25, 2026

Cuando los elementos de la Policía de Investigación los detuvieron, encontraron en su vehículo narcóticos, 12 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y tres teléfonos celulares.

Además, el informe oficial menciona un intento de soborno de 40 mil pesos para que los agentes los dejaran escapar.

Los relacionan con Cártel de Tláhuac

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, Eduardo “N” e Iván “N” están relacionados con una célula delictiva presuntamente encabezada por Miguel “N”, alias “MK”, hijo de “El Ojos”, ex líder del Cártel de Tláhuac.

Eduardo “N” sería la mano derecha de “MK”, quien en este momento está recluido en un centro penitenciario de Coahuila, al presuntamente administrar los recursos económicos de la organización.

Iván “N” estaría al mando de las actividades de logística en la distribución y cobro de los narcóticos.

Permanecerán en prisión preventiva un mes

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se obtuvo la vinculación a proceso en la audiencia del 24 de julio, por lo que permanecerán en prisión preventiva durante un mes para el cierre de la investigación complementaria.

“Con las declaraciones de los detectives que participaron en la detención, los dictámenes periciales y los demás datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público sustentó la probable participación de ambos imputados”, agregó la Fiscalía.

