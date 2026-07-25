Valía 350 mil pesos y ya lo atraparon: cae “El Comandante Levy”, buscado en Veracruz

Un hombre buscado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz fue detenido luego de estar prófugo y por quien ofrecía una recompensa de 350 mil pesos por información que condujera a su localización y captura.

El detenido fue identificado como Levi "N", alias "El Comandante Levy", acusado por el delito de homicidio doloso calificado, pero también es investigado por el delito de extorsión.

¿Qué se sabe de "El Comandante Levy"?

"El Comandante Levy" es identificado como es señalado por su probable participación en el homicidio de dos personas en enero de 2023 en el municipio de Atoyac.

Agentes de las fuerzas de seguridad federales lo detuvieron en Jalisco, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio doloso calificado y extorsión.

"De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el detenido es señalado por su probable participación en el homicidio de dos personas, ocurrido en enero de 2023 en el municipio de Atoyac, Veracruz", informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC):

Así fue la captura de "El Comandante Levy"

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación la Fiscalía General del Estado de Veracruz y autoridades de Jalisco lo detuvieron.

Los agentes ubicaron su zona de movilidad e implementaron vigilancias fijas y móviles en la colonia Loma Chica, en el municipio de Zapopan, donde localizaron a Levi “N”.

El detenido fue trasladado a la Ciudad de México (CDMX) para su puesta a disposición de las autoridades ministeriales del estado de Veracruz, quienes darán continuidad al proceso penal.

Capturan a “El Conejo” por homicidio de Hipólito Mora Chávez

Autoridades detuvieron a Rogelio "N", alias "El Conejo", por su presunta participación en el homicidio de Hipólito Mora Chávez, líder del grupo de autodefensa en La Ruana, en Michoacán.

Este hombre fue aprehendido en California, Estados Unidos, para ser extraditado a México y ser juzgado en territonio nacional.

Rogelio “N” está vinculado con una célula delictiva en Tierra Caliente, mientras que es investigado por tentativa de homicidio y robo calificado.