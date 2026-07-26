¡Susto en la GAM! Rescatan a hombre que cayó en canal de aguas negras en colonia Forestal

¡Susto en la CDMX! En las primeras horas de este 26 de julio 2026, se reportó el rescate de una persona que cayó a un canal de aguas negras, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México.

Esto se sabe sobre la víctima rescatada del canal de aguas negras en la GAM

A través de un informe en redes sociales, el titular del Directo General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el hombre fue encontrado inconsciente en el canal a una profundidad aproximada de 2 metros.

Por el momento, las autoridades no revelaron más información sobre la identidad o edad del hombre afectad; tampoco se sabe si alguno de los familiares ya fue informado de este hecho.

El estado de salud del hombre encontrado en las aguas negras del canal de la colonia Forestal no ha sido revelado por las autoridades correspondientes.

"Realizamos el rescate de una persona en un canal de aguas negras, en la Colonia Forestal, Alcaldía Gustavo A. Madero. Al momento, informo que la persona se encontraba a una profundidad aproximada de 2 metros y fue encontrada consciente", explico el Jefe Vulcano Cova.

Realizamos el rescate de una persona en un canal de aguas negras, en la Colonia Forestal, Alcaldía Gustavo A. Madero. #AlMomento, informo que la persona se encontraba a una profundidad aproximada de 2 metros y fue encontrada consciente. #ServicioConcluido#BomberosTeCuida… pic.twitter.com/0Xq6QWoOH4 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) July 26, 2026

Localizan cuerpo flotando en el Rio San Javier en Acueducto de Guadalupe

El rescate del hombre de las aguas negras llega semanas después del hallazgo de un cuerpo en el Río San Javier, igualmente ubicado en la colonia Residencial de Acueducto Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Debido a las condiciones del lugar uno de los elementos del Cuerpo de Bombero tuvo que ser bajado al canal con ayuda de un sistema de cuerdas para recuperar el cuerpo de la víctima y poder sacarlo de las aguas.

La zona fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras peritos y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, con el fin de iniciar las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y las causas de su fallecimiento.