FOTOS: Mujer descubre infidelidad de su novio y le destroza el carro, en Colombia

En Medellín, Colombia, una mujer destrozó el carro de su novio como venganza luego de descubrir una supuesta infidelidad. El caso se volvió viral en las redes sociales donde circularon imágenes de cómo quedó el auto.

El incidente ocurrió la noche del 4 de agosto en una reconocida calle por sus antros y discotecas, donde frecuentemente se reúnen amigos y parejas para pasar un rato agradable, aunque ese día fue la excepción para el dueño del vehículo.

En las fotos que circularon en redes sociales se ve un coche color gris que estaba estacionado en la calle, con el parabrisas lleno de insultos sobre su supuesta infidelidad, además de huevazos en el techo.

Para que el dueño del auto supiera quién era la responsable, la mujer dejó su firma en el vidrio trasero, donde se podía leer “Atte: Nicoletta”, con letras blancas. También dejó escritos insultos como “Perro HP” y “Malparido”.

Mujer pilla a su pareja con otra persona y le raya el vehículo con unas notas. Sucedió hace pocos minutos en la 70. pic.twitter.com/10C20WFCD7 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 5, 2023

No obstante, a los internautas no les gustó la “venganza” por la infidelidad, ya que muchos comentaron que le hubiera causado otros daños al auto del hombre infiel.

"Qué falta de compromiso, le faltó chuzarle las llantas", "Le falta más calle a Nicolette, al menos le rompo un retrovisor y le chuzo una llanta", "Lo peor es que después lo perdona y pone para el arreglo con tal de que deje a la moza, porque así son", "Estamos un poco mal de responsabilidad afectiva e inteligencia emocional", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Mujer destroza la moto de pareja por una infidelidad

También en Colombia ocurrió otra escena de celos, cuando una mujer destrozó la moto de su esposo con un martillo después de encontrarla estacionada afuera de un hotel.

En las imágenes se vio a la mujer con un martillo en las manos con el cual golpeó una y otra vez la moto de su marido porque estaba estacionada afuera de un hotel. La furia y los celos de ella la llevaron a destrozar el vehículo

Primero volaron los espejos, después rompió las luces delanteras y hasta el manubrio de la moto se zafó. No conforme con haber destrozado la parte delantera, hizo lo mismo en la parte de atrás del vehículo.