Francia construirá reactores nucleares contra el cambio climático

Con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y combatir del cambio climático, Francia iniciará a construir sus propios reactores nucleares por primera vez en décadas.

Este martes 9 de noviembre, Emmanuel Macron, presidente de Francia, a través de un discurso transmitido en televisión, anunció dichos planes de construcción para alcanzar los objetivos de la neutralidad del carbono para el año 2025.

Este anuncio se dio en medio de las negociaciones que se debaten en la COP26 en Glasgow donde pretenden llegar a acuerdos sobre el cambio climático.

Esta noticia ha sido de gran controversia en toda Europa pues han tenido una un alza en los precios de la energía, pero el presidente francés dijo en su discurso que esta medida era necesaria para mantener precios de la energía "razonables".

“Para garantizar la independencia energética de Francia, para garantizar el suministro de nuestros electricidad de nuestro país y para alcanzar objetivos en especial la neutralidad del carbono para 2050, por primera vez en décadas reactivamos la construcción de reactores nucleares en nuestro territorio, y seguiremos desarrollando las energías renovables”, aseguró el presidente de Francia.

A pesar de la transmisión del discurso de Emmanuel Macron en televisión, no se dieron más detalles al respecto, pero esta es una de sus promesas para bajar las emisiones de carbono y continuar con la lucha contra el cambio climático.

Nous allons pour la première fois depuis des décennies relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. pic.twitter.com/qKjTiNy0dl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 9, 2021

¿Por qué Francia quiere construir reactores nucleares?

En medio de las discusiones contra el cambio climático, Francia quiere construir sus primeros reactores nucleares debido a que es el país más dependiente de la energía nuclear y de los productores mundiales de gas y petróleo.

Con la construcción de los nuevos reactores nucleares, Francia reduciría la dependencia de la energía extranjera, mantendría los precios bajo control y cumpliría con los objetivos contra el cambio climático

La energía nuclear produce emisiones más bajas del CO2 que el carbón, el petróleo o el gas, pero el costo económico de construcción de los reactores es muy elevado y producen desechos radiactivos que siguen siendo mortales durante decenas de miles de años.

Por esta razón, los políticos están cuestionando esta decisión del presidente francés, ya que los reactores nucleares de dicho país son muy antiguos.