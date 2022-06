¿Cuáles son las frases que más repite AMLO? Niño las recoge en carta

“Tengo miedo, pero no soy cobarde”, “Nosotros no odiamos, somos felices”, son algunas de las frases del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que plasmó un niño en un sobre que contiene una carta.

Fue la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, quien dio a conocer estas frases del mandatario.

“Hoy un niño le ha hecho llegar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador con este sobre, en el cual puso frases que más repite o son conocidas”.

Con plumines de diferentes colores, el niño escribió algunas de las frases más célebres de AMLO, tales como “Me canso ganso” y “Soy peje, pero no lagarto”, “No tengo derecho a fallar” y “No es mi fuerte la venganza”, por mencionar algunas.

En el sobre también vienen indicados dos de los 100 compromisos de AMLO y en el remitente se lee “Carta personal dirigida al C. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador”. Hasta el momento se desconoce el contenido de la carta que el menor le envió a AMLO.

AMLO alista informe de gobierno en Tabasco

Durante la conferencia mañanera de hoy, AMLO dio a conocer que ya alista su informe de gobierno para el cuarto año de gobierno y el segundo del año 2022.

El mandatario explicó que en el informe que ofrecerá se concentrará principalmente en su estrategia de seguridad, luego de la inauguración de la refinería de Dos Bocas .

“Y luego vamos a tener un acto de un informe trimestral, como los que hacemos, para dar a conocer al país como estamos, cómo vamos en lo económico, en lo social, informar más sobre el plan de seguridad y argumentar con datos del por qué no vamos a cambiar nuestra estrategia de atender las causas de la violencia y no hacer lo de antes, que se quería enfrentar la violencia con la violencia, porque eso fue una estrategia fallida que nos afectó muchísimo, y una estrategia fallida e inhumana. La paz, no hay que olvidarlo, es fruto de la justicia”, explicó AMLO.