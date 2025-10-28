Logo InklusionSitio accesible
Frente frío 11 llega con lluvias, viento y heladas: así estará el clima este martes en México

El frente frío 11 traerá lluvias, viento y heladas en el norte del país; revisa qué estados tendrán más afectaciones y cómo estará el clima.

Clima martes 28 de octubre de 2025
Clima 28 de octubre; el frente frío número 11 provocará lluvias y heladas en varios estados|SMN
Escrito por: Oscar Morales
Prepárate para sacar el paraguas y el suéter, porque el frente frío número 11 ya está entrando al país y dejará lluvias, viento y un descenso importante de temperatura en varias regiones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 28 de octubre de 2025 el frente frío recorrerá el noroeste y norte de México, provocando lluvias, vientos fuertes y un ambiente mucho más fresco, sobre todo en las zonas altas.

Además, la masa de aire polar que lo acompaña generará heladas en sierras de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Estados con lluvias y tormentas para este 28 de octubre

Durante la noche y madrugada, los canales de baja presión y la humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe provocarán lluvias en gran parte del país.

Estados con lluvias fuertes:

  • Michoacán (sur)
  • Guerrero (costa)
  • Chiapas (sur)

Estados con chubascos:

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Jalisco
  • Colima
  • Oaxaca

El SMN advirtió que todas estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, especialmente en regiones montañosas.

Vientos fuertes y evento de “Norte”

El frente frío también traerá rachas de viento de hasta 80 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posibilidad de tolvaneras y caída de árboles o anuncios publicitarios.

Durante la madrugada del miércoles, se espera un evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 85 a 100 km/h y oleaje de hasta 3 metros de altura en las costas del norte de Tamaulipas.

En el Golfo de Tehuantepec y costas de Quintana Roo, el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros, mientras que en la península de Baja California podría llegar a los 3 metros.

Temperaturas extremas para este martes 28 de octubre

Este martes se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, entre otros.

Mientras que las mínimas podrían descender hasta los 0 °C en zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima para la CDMX y el Edomex

En el Valle de México, el martes iniciará con cielo despejado y ambiente fresco, aunque en zonas altas podría sentirse frío. Por la tarde, se espera ambiente cálido y cielo parcialmente nublado, sin lluvias en la Ciudad de México, pero con lloviznas aisladas y descargas eléctricas en el suroeste del Estado de México.

  • Temperatura en CDMX: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 25 a 27 °C
  • Temperatura en Toluca: mínima de 5 a 7 °C y máxima de 23 a 25 °C
  • Viento: norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Así que si sales temprano, lleva chamarra ligera y considera salir con tiempo, ya que las ráfagas podrían complicar la visibilidad en algunas zonas.

