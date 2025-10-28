Huracán Melissa continúa avanzando ¿Afectará a México?
El Huracán Melissa es actualmente un sistema ciclónico extremadamente peligroso que ha alcanzado la máxima categoría. ¿Qué países afectará?
El Huracán Melissa se formó oficialmente como Tormenta Tropical el 21 de octubre de 2025. Este fenómeno ya es categoría 5 en la escala de vientos de huracanes Saffir-Simpson, lo que representa la máxima intensidad.
“Melissa” se encuentra actualmente en el Mar Caribe Central, a unos 205 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica y a unos 505 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba.
#Melissa es un huracán potencialmente catastrófico categoría 5.— SkyAlert Storm (@SkyAlertStorm) October 27, 2025
🔹Vientos sostenidos de 260 km/h y ráfagas de 314 km/h.
🔹Tocará tierra en Jamaica durante la madrugada del martes.
⚠️Jamaica será golpeado directamente por vientos extremadamente peligrosos, marea de tormenta y… pic.twitter.com/r5HgCq3c1K
¿Cuáles son las características del huracán Melissa?
Este huracán es categoría 5 con vientos máximos sostenidos de más de 250 km/h. Es considerado un huracán potencialmente catastrófico.
Sus vientos son capaces de causar daños estructurales severos o totales a viviendas bien construidas.
Su lento movimiento agrava la situación, ya que las lluvias torrenciales persisten por mucho más tiempo, saturando el suelo y causando inundaciones catastróficas.
Se esperan inundaciones costeras que pueden ser de varios metros por encima del nivel del suelo, con oleaje grande y destructivo.
⚠️ Crisis en el Caribe: huracán Melissa y dos terremotos ponen a la región en alerta total.— Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) October 27, 2025
El Caribe enfrenta una emergencia sin precedentes: dos sismo de magnitud 6.5 y 6.0 sacudieron cerca de Guadalupe, mientras el huracán Melissa, ahora categoría 5, avanza hacia Jamaica. pic.twitter.com/3wDI2o3cCv
¿Qué países afectará?
El Huracán Melissa afectará directamente a países y territorios cercanos al Mar Caribe.
Jamaica es el país con mayor amenaza de impacto directo por el centro del huracán (el ojo), lo que traerá vientos destructivos, marejada ciclónica mortal e inundaciones catastróficas.
Las provincias del este de Cuba (como Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín) están bajo alerta de huracán, previéndose un impacto de huracán mayor con vientos intensos y lluvias torrenciales.
Las Bahamas están bajo alerta de huracán/vigilancia ya que se espera que Melissa se mueva hacia ellas después de cruzar Cuba.
Algunos de los países que ya fueron afectados por el fenómeno natural son Haití y República Dominicana debido a las fuertes lluvias y vientos.
🇯🇲🇨🇺🌀‼️ | URGENTE — El Huracán Melissa alcanzó Categoría 5, con vientos de 257 km/h (160 mph), y comienza a golpear Jamaica con lluvias torrenciales, deslizamientos y marejadas catastróficas, según Fox Weather.— UHN Plus (@UHN_Plus) October 27, 2025
Se espera que impacte después a Cuba oriental y las Bahamas, en lo… pic.twitter.com/gWjPahzvZt
¿El huracán Melissa afectará México?
Según los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el Huracán Melissa no representa un peligro directo para el territorio mexicano.
Actualmente, el centro de Melissa se encuentra a más de mil kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.
Debido a su gran distancia, el SMN ha indicado que no se esperan efectos climáticos directos en las costas mexicanas. No se han establecido zonas de vigilancia o alerta para México.
¡Tu actividad en internet está en riesgo! El Gobierno podría vigilar todo lo que haces en plataformas digitales