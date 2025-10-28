Huracán Melissa continúa avanzando ¿Afectará a México?

El Huracán Melissa se formó oficialmente como Tormenta Tropical el 21 de octubre de 2025. Este fenómeno ya es categoría 5 en la escala de vientos de huracanes Saffir-Simpson, lo que representa la máxima intensidad.

“Melissa” se encuentra actualmente en el Mar Caribe Central, a unos 205 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica y a unos 505 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba.

#Melissa es un huracán potencialmente catastrófico categoría 5.



🔹Vientos sostenidos de 260 km/h y ráfagas de 314 km/h.

🔹Tocará tierra en Jamaica durante la madrugada del martes.



⚠️Jamaica será golpeado directamente por vientos extremadamente peligrosos, marea de tormenta y… pic.twitter.com/r5HgCq3c1K — SkyAlert Storm (@SkyAlertStorm) October 27, 2025

¿Cuáles son las características del huracán Melissa?

Este huracán es categoría 5 con vientos máximos sostenidos de más de 250 km/h. Es considerado un huracán potencialmente catastrófico.

Sus vientos son capaces de causar daños estructurales severos o totales a viviendas bien construidas.

Su lento movimiento agrava la situación, ya que las lluvias torrenciales persisten por mucho más tiempo, saturando el suelo y causando inundaciones catastróficas.

Se esperan inundaciones costeras que pueden ser de varios metros por encima del nivel del suelo, con oleaje grande y destructivo.

⚠️ Crisis en el Caribe: huracán Melissa y dos terremotos ponen a la región en alerta total.



El Caribe enfrenta una emergencia sin precedentes: dos sismo de magnitud 6.5 y 6.0 sacudieron cerca de Guadalupe, mientras el huracán Melissa, ahora categoría 5, avanza hacia Jamaica. pic.twitter.com/3wDI2o3cCv — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) October 27, 2025

¿Qué países afectará?

El Huracán Melissa afectará directamente a países y territorios cercanos al Mar Caribe.

Jamaica es el país con mayor amenaza de impacto directo por el centro del huracán (el ojo), lo que traerá vientos destructivos, marejada ciclónica mortal e inundaciones catastróficas.

Las provincias del este de Cuba (como Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín) están bajo alerta de huracán, previéndose un impacto de huracán mayor con vientos intensos y lluvias torrenciales.

Las Bahamas están bajo alerta de huracán/vigilancia ya que se espera que Melissa se mueva hacia ellas después de cruzar Cuba.

Algunos de los países que ya fueron afectados por el fenómeno natural son Haití y República Dominicana debido a las fuertes lluvias y vientos.

🇯🇲🇨🇺🌀‼️ | URGENTE — El Huracán Melissa alcanzó Categoría 5, con vientos de 257 km/h (160 mph), y comienza a golpear Jamaica con lluvias torrenciales, deslizamientos y marejadas catastróficas, según Fox Weather.



Se espera que impacte después a Cuba oriental y las Bahamas, en lo… pic.twitter.com/gWjPahzvZt — UHN Plus (@UHN_Plus) October 27, 2025

¿El huracán Melissa afectará México?

Según los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el Huracán Melissa no representa un peligro directo para el territorio mexicano.

Actualmente, el centro de Melissa se encuentra a más de mil kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.

Debido a su gran distancia, el SMN ha indicado que no se esperan efectos climáticos directos en las costas mexicanas. No se han establecido zonas de vigilancia o alerta para México.