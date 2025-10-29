El frente frío 11 sigue azotando con lluvias, heladas y vientos intenso; así estará el clima este 29 de octubre
Prepárate: el frente frío 11 provocará lluvias, frío extremo y vientos fuertes en gran parte del país. Te contamos dónde y cómo se sentirá más.
El frente frío número 11 y su masa de aire polar ya comenzaron a sentirse en el norte de México y seguirán avanzando durante la noche y madrugada de este miércoles 29 de octubre.
Este sistema traerá bajas temperaturas, lluvias intensas, fuertes vientos y evento de “Norte” en varios estados, por lo que se recomienda extremar precauciones si vas a viajar o si vives en zonas montañosas.
Así afectará el frente frío 11 en el país este 29 de octubre
Durante las próximas horas, se esperan vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, especialmente en el norte y noreste del país.
También habrá descenso marcado de temperaturas, con posibles heladas en zonas altas.
El #FrenteFrío Núm. 11 ocasionará #CondicionesMeteorológicasAdversas en diferentes regiones de #México.
Consulta nuestro #Aviso especial⬇️ pic.twitter.com/uh96qVLOgT
- Intensas: Veracruz, Oaxaca y Tabasco.
- Muy fuertes: Puebla y Veracruz.
- Fuertes: Hidalgo, Guerrero, Veracruz y Chiapas.
- Chubascos: Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas: Nuevo León, Guanajuato, Nayarit, Estado de México e Hidalgo.
Vientos fuertes y evento de “Norte”
El evento de “Norte” se intensificará a lo largo del día y traerá rachas muy fuertes y oleaje elevado, especialmente en el Golfo de México.
- Tamaulipas y Veracruz: rachas de 85 a 100 km/h y oleaje de 3 a 4 metros.
- Oaxaca y Chiapas (Istmo y Golfo de Tehuantepec): vientos de 65 a 80 km/h.
- Tabasco, Campeche y Yucatán: rachas de 40 a 60 km/h.
- Centro y norte del país: ráfagas de 35 a 50 km/h con posibles tolvaneras.
Las autoridades piden tener cuidado con estructuras ligeras, árboles o anuncios publicitarios, ya que los vientos podrían derribarlos.
Temperaturas extremas: calor al sur y heladas al norte
- Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
- Máximas de 30 a 35 °C: Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Mínimas de 0 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- Mínimas de 0 a 5 °C: Regiones altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
En los días y noches de frío atiende estas recomendaciones y protégete:
🔵 Abrígate y cubre nariz y garganta.
🔵 Evita la exposición prolongada al sol.
🔵 Usa protector para la piel.
🔵 Si usas calentadores, ventila los espacios.
🔵 Consume líquidos, frutas y verduras ricos… pic.twitter.com/TdDNfGvMtW
Oleaje y condiciones marítimas para este miércoles 29 de octubre:
- Tamaulipas y Veracruz: oleaje de 3 a 4 metros.
- Tehuantepec: aumentará durante la noche.
- Tabasco, Campeche y Yucatán: oleaje de 1.5 a 2.5 metros, incrementando en la madrugada del jueves.
Si vives en zonas costeras, evita ingresar al mar y sigue las indicaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto.
Clima para CDMX y Edomex
En el Valle de México, el frente frío 11 traerá mañanas frías y tardes templadas, sin pronóstico de lluvia para la capital.
- CDMX:
- Temperatura mínima: 7 a 9 °C
- Temperatura máxima: 21 a 23 °C
- Viento del norte y noreste de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
Se activa *Alerta Amarilla* por pronóstico de *temperaturas bajas* para la madrugada y mañana del miércoles *29/10/2025* en partes altas de las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.
- Edomex:
- Temperatura mínima: 3 a 5 °C
- Temperatura máxima: 18 a 20 °C
- Cielo parcialmente nublado y posibles lluvias ligeras al suroeste.