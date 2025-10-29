El frente frío 11 sigue azotando con lluvias, heladas y vientos intenso; así estará el clima este 29 de octubre

El frente frío número 11 y su masa de aire polar ya comenzaron a sentirse en el norte de México y seguirán avanzando durante la noche y madrugada de este miércoles 29 de octubre.

Este sistema traerá bajas temperaturas, lluvias intensas, fuertes vientos y evento de “Norte” en varios estados, por lo que se recomienda extremar precauciones si vas a viajar o si vives en zonas montañosas.

Así afectará el frente frío 11 en el país este 29 de octubre

Durante las próximas horas, se esperan vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, especialmente en el norte y noreste del país.

También habrá descenso marcado de temperaturas, con posibles heladas en zonas altas.

Lluvias:



Intensas: Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

Muy fuertes: Puebla y Veracruz.

Fuertes: Hidalgo, Guerrero, Veracruz y Chiapas.

Chubascos: Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Nuevo León, Guanajuato, Nayarit, Estado de México e Hidalgo.

Vientos fuertes y evento de “Norte”

El evento de “Norte” se intensificará a lo largo del día y traerá rachas muy fuertes y oleaje elevado, especialmente en el Golfo de México.



Tamaulipas y Veracruz: rachas de 85 a 100 km/h y oleaje de 3 a 4 metros.

Oaxaca y Chiapas (Istmo y Golfo de Tehuantepec): vientos de 65 a 80 km/h.

Tabasco, Campeche y Yucatán: rachas de 40 a 60 km/h.

Centro y norte del país: ráfagas de 35 a 50 km/h con posibles tolvaneras.

Las autoridades piden tener cuidado con estructuras ligeras, árboles o anuncios publicitarios, ya que los vientos podrían derribarlos.

Temperaturas extremas: calor al sur y heladas al norte

Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Máximas de 30 a 35 °C: Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mínimas de 0 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Mínimas de 0 a 5 °C: Regiones altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

🥶 En los días y noches de #frío atiende estas recomendaciones y protégete:



🔵 Abrígate y cubre nariz y garganta.

🔵 Evita la exposición prolongada al sol.

🔵 Usa protector para la piel.

🔵 Si usas calentadores, ventila los espacios.

🔵 Consume líquidos, frutas y verduras ricos… pic.twitter.com/TdDNfGvMtW — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 28, 2025

Oleaje y condiciones marítimas para este miércoles 29 de octubre:



Tamaulipas y Veracruz: oleaje de 3 a 4 metros.

Tehuantepec: aumentará durante la noche.

Tabasco, Campeche y Yucatán: oleaje de 1.5 a 2.5 metros, incrementando en la madrugada del jueves.

Si vives en zonas costeras, evita ingresar al mar y sigue las indicaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto.

Clima para CDMX y Edomex

En el Valle de México, el frente frío 11 traerá mañanas frías y tardes templadas, sin pronóstico de lluvia para la capital.



CDMX

Temperatura mínima: 7 a 9 °C Temperatura máxima: 21 a 23 °C Viento del norte y noreste de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h.



Se activa *Alerta Amarilla* por pronóstico de *temperaturas bajas* para la madrugada y mañana del miércoles *29/10/2025* en partes altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/iFCdPheoGD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 28, 2025