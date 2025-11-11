El frente frío golpeó la región Otomí- Tepehua en Hidalgo y hace un mes también enfrentó los efectos de las lluvias devastadoras. Ahora el mal tiempo congeló extensas regiones, redujo la visibilidad en carreteras e hizo que las autoridades de Protección Civil estatal lanzaran una alerta preventiva.

“Para protegerse, porque está fresquecito. El frío sí se siente intenso. Desde ayer, que empezó a llover como desde la una de la mañana, se empezó a sentir fresco”, comentó Antelmo, habitante.

“Sí, bastante, y esperemos que ya no haya tanto, pero yo creo que sí va a descender más la temperatura”, expresó Marisela, habitante.

Habitantes salen hasta con la cobija antes bajas temperaturas

Entre bancos de neblina, los habitantes de Tenango de Doria sacaron hasta la cobija para salir a las calles. Gorros, bufandas y chamarras, todo lo que pudieron, pues han sido dos días con temperaturas de hasta 6 °C. En algunas comunidades, los habitantes eligieron no salir.

“Aquí en la cabecera no afectaron tanto las lluvias como en las comunidades, pero sí se está sintiendo un poco”, dijo Marisela, habitante.

“Hubo una lluvia helada, cayó aguanieve. Se sentía ayer mucho frío, aunque ahorita se siente también”, comentó Antonia, habitante.

Descensos de temperaturas y bancos de neblina

Los efectos del frente frío número 13 no solo llegaron acompañados de un descenso de temperatura y una sensación térmica que llegaba a los 3 °C, según los especialistas. Por momentos, también se presentaron bancos de neblina que impedían la visibilidad y lluvia en la región Otomí-Tepehua.

En la región Otomí-Tepehua se suspendieron las actividades escolares, al igual que en dos municipios más de la Sierra de Hidalgo. Se habilitaron nueve refugios temporales y se tienen 23 más previstos.

Desalojan a familias ante riesgo de derrumbes por humedad

Diecisiete familias de Huehuetla fueron desalojadas ante el riesgo de derrumbes por la humedad, que reblandeció la de por sí sensible tierra tras las lluvias de hace un mes.

Así que, en esta región donde todos los fenómenos parecen juntarse en poco tiempo, el frío les hizo recordar que se acerca un invierno que podría ser muy crudo para los que menos tienen.

