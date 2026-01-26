Temperaturas bajo los 5 °C: efectos del frente frío 30 se resentirán en esta alcaldía de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas para la madrugada y la mañana de este lunes 26 de enero en la Ciudad de México (CDMX).

Gracias al frente frío 30 , se prevé un ambiente frío a muy frío durante las primeras horas del día, especialmente en zonas boscosas.

¿Dónde se activó la Alerta Amarilla por frío en CDMX?

La Alerta Amarilla fue activada específicamente para la alcaldía Tlalpan, demarcación que suele registrar las temperaturas más bajas de la capital debido a su altitud.

Autoridades de Protección Civil señalaron que las condiciones climatológicas serán más severas en las áreas altas, donde la sensación térmica podría ser inferior a la temperatura registrada por los termómetros.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del lunes 26/01/2026, en la demarcación @TlalpanAl.

Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza



— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 25, 2026

Ahora bien, entre las 3:00 y las 8:00 horas se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, por lo que se exhortó a la población a tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud, especialmente en personas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa la Alerta Amarilla por bajas temperaturas?

La Alerta Amarilla por frío se emite cuando se prevén condiciones climatológicas que pueden generar riesgos moderados a la población, como hipotermia, infecciones respiratorias y agravamiento de enfermedades crónicas.

Aunque no se trata de una alerta de alto riesgo, las autoridades subrayan la importancia de no bajar la guardia, ya que el frío intenso puede afectar principalmente a niñas y niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante las bajas temperaturas, entre ellas:



Abrigarse adecuadamente durante la madrugada y la mañana

Evitar cambios bruscos de temperatura

Consumir bebidas y alimentos calientes

Proteger especialmente a menores de edad y adultos mayores

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

🫂🤝 En temporada de #frío, cuidemos a los más vulnerables: menores de edad, personas adultas mayores y animales de compañía.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 25, 2026

Tercera tormenta invernal se desplaza al norte

La tercera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el norte del territorio mexicano, donde continuará interactuando con un río atmosférico, lo que provocará lluvias y chubascos, así como caída de nieve o aguanieve durante la mañana en zonas de Sonora y Chihuahua.

Además, se prevé lluvia engelante en regiones de Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Durante la tarde, este sistema se moverá hacia el centro de Estados Unidos, dejando de afectar al país.

Por otra parte, el frente frío número 30 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana y, al interactuar con el río atmosférico y un canal de baja presión sobre el sureste, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.