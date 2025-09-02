Mientras Dormía_ Tragedia en Tláhuac; fuerte explosión y flamazo deja a adultos mayores hospitalizados.

Alerta de última hora ante emergencia en CDMX. Mientras Usted Dormía, dos personas de la tercera edad terminaron con severas quemaduras tras una trágica y fuerte explosión que se registró durante la noche del lunes 1 de septiembre, en la alcaldía Tláhuac, de la Ciudad de México.

¿Cómo ocurrió la explosión que activó a los cuerpos de emergencia por explosión en Tláhuac?

De acuerdo con datos preliminares, fue en horas recientes que un fuerte flamazo en el interior de una vivienda dejó como saldo a dos víctimas con quemaduras en distintas partes del cuerpo.

El incidente ocurrió en una casa ubicada en la Cerrada “D”, casi al cruce con la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia Barrio San Mateo, perímetro de la alcaldía Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México.

Los primeros reportes apuntan a que todo se originó cuando las víctimas se encontraban cocinando caramelo para preparar flanes, una mala instalación en las tuberías de gas ocasionó una fuga, lo que derivó en una explosión repentina.

El estruendo alarmó a los vecinos de la zona, quienes salieron de inmediato de sus casas para verificar lo sucedido y solicitar el apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas, las cuales alcanzaron algunos muebles de la cocina, tras controlar la situación, paramédicos trasladaron a los dos lesionados al hospital Trauma del Sur, donde reciben atención médica especializada.

En tanto, cinco personas más fueron valoradas en el sitio por presentar crisis nerviosa, sin que requirieran hospitalización. Personal de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México también realizó una inspección en el inmueble, descartando afectaciones estructurales o riesgos mayores para los habitantes.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para revisar periódicamente las instalaciones de gas en sus viviendas, a fin de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las familias.

Tráiler con carga protagoniza aparatoso accidente en la Zona Metropolitana

Un tráiler cargado con cereales protagonizó un aparatoso accidente la noche del lunes en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la carretera Texcoco-Lechería, en Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad al circular presuntamente a exceso de velocidad, impactándose contra una barrera de contención.

El vehículo terminó montado sobre la estructura, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y severo caos vial. Para retirar el tráiler fueron necesarias varias grúas de alto tonelaje, que trabajaron por horas.

No hubo lesionados ni vehículos afectados; el operador resultó ileso, pero fue detenido y presentado ante las autoridades por los daños ocasionados.