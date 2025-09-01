Mientras Dormía: Tragedia en el Tepeyac; hombre cae de edificio tras fuerte pelea con su esposa

Un clima de incertidumbre y preocupación se registró esta madrugada, Mientras Usted Dormía, después de que un hombre provocó un alerta e intensa movilización por parte de los cuerpos de emergencia en Tepeyac de Guadalupe, CDMX tras caer de un edificio; presuntamente después de tener una fuerte pelea con su esposa.

Tras pelea con su esposa cae de edificio en la GAM

Un fuerte operativo de emergencia se desplegó en la alcaldía Gustavo A. Madero luego de que un hombre de 25 años cayera desde la azotea de un edificio de segundo piso, en la colonia Guadalupe Tepeyac.

El accidente, ocurrido la madrugada de este lunes en la calle Carlota y avenida Noé, dejó al joven con múltiples fracturas y generó gran movilización de vecinos y autoridades.

¿Cómo ocurrió la caída?

De acuerdo con los primeros reportes, testigos aseguraron que el hombre discutía con su pareja minutos antes del incidente; sin embargo, aún no se ha confirmado si la caída fue accidental o derivada de otra circunstancia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México intervinieron en el rescate, pues la víctima quedó atrapada entre dos edificios. Tras liberarlo, paramédicos lo estabilizaron y lo trasladaron a un hospital cercano con diagnóstico de fracturas graves en ambas piernas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Las autoridades buscan determinar si el caso se trató de un accidente o si existieron factores de riesgo adicionales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡FUERTE GOLPE AL CONTRABANDO! ASEGURAN 10 TONELADAS DE AUTOPARTES ROBADAS TRAS CATEO EN LA GAM, CDMX

#MientrasDormía | Intensa tormenta al sur de la #CDMX: nivel de agua alcanza los dos metros de altura en Álvaro Obregón.



Esta mañana aún hay cierres viales; autoridades llaman a la población a mantenerse informado sobre el #clima.@oscar_mendoza31 nos cuenta en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/lAIAZeGZgc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2025

Fuertes lluvias sorprenden a horas del regreso a clases

Una intensa tormenta sorprendió a la Ciudad de México la noche del domingo, dejando graves afectaciones en la alcaldía Álvaro Obregón. En la colonia Atlamaya, la corriente arrastró vehículos y piedras, mientras que en la calle Río San Ángel el agua alcanzó casi dos metros de altura, transformando la vialidad en un verdadero río que dañó viviendas y paralizó el tránsito.

Bomberos y camiones Vactor trabajaron durante horas en labores de desazolve y limpieza, mientras que vialidades como el Periférico, a la altura de avenida Toluca, quedaron anegadas por varias horas.

Vecinos advirtieron que las lluvias intensas exhiben fallas en el drenaje; Protección Civil pidió extremar precauciones y evitar circular por zonas de riesgo ante nuevas precipitaciones.