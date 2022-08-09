Fuertes explosiones se reportan en base militar de Rusia en Crimea

Al menos tres testigos locales dijeron a Reuters que habían escuchado fuertes explosiones, además de que vieron humo negro que se elevaba sobre el cielo desde la dirección de una base militar aérea de Rusia en la localidad de Novofedorivka, en el oeste de Crimea.

De inmediato comenzaron a circular fotografías y videos en redes sociales en los que se puede apreciar una enorme columna de humo que presuntamente se erige sobre el cielo de Crimea, justo en las inmediaciones de una base militar (aéreos) de Rusia.

En el transcurso de un minuto se escucharon al menos 12 explosiones de diversa intensidad, según reportaron un par de testigos a la agencia Reuters. Según ellos, tres de esas fueron especialmente fuertes explosiones, además de que provocaron chispas y humo.

Los vídeos supuestamente captados en el lugar de los hechos, algunos de ellos publicados en las redes sociales, mostraban la enorme columna de humo en la zona de la base militar aérea de Rusia en Crimea. Los vídeos no pudieron ser verificados inmediatamente.

Атмосфера на пляже в Крыму (посмотрите со звуком, via Baza) pic.twitter.com/NHhl4BBYNa — Dmitry Kolezev | Против войны! (@kolezev) August 9, 2022

Testigos reportan fuertes explosiones en cercanías de base militar rusa en Crimea

Cabe señalar que Rusia alquiló durante décadas a Kiev el puerto naval de Sebastopol, sede de su Flota del Mar Negro, pero en el año 2014, se anexionó toda la península de Ucrania.

La península (Crimea), que sigue bajo control de Rusia, se ha librado de los intensos bombardeos y combates de artillería que han tenido lugar en otras zonas del este y el sur de Ucrania desde el 24 de febrero, cuando el presidente Vladimir Putin ordenó la entrada de las fuerzas armadas rusas en Ucrania en lo que llamó una Operación Militar Especial.

Hot summer season in Novofedorivka, occupied Crimea, were a Russian military base decided to explode.



It’s over 300km behind the current frontline. pic.twitter.com/9lFyWGWH8I — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) August 9, 2022

La operación Militar Especial de Rusia en Ucrania

Ucrania informó acerca de intensos bombardeos de Rusia en los frentes, mientras ambas partes se culpaban mutuamente por el ataque del fin de semana contra el complejo nuclear de Zaporizhzhia, que desencadenó la preocupación internacional por una posible catástrofe atómica.

Además, se registraron intensos combates en las ciudades del frente cercanas a la ciudad oriental de Donetsk, donde los funcionarios ucranianos señalaron que las tropas de Rusia estaban lanzando ráfagas de ataques.