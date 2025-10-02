Mientras Dormía: Lluvias torrenciales colapsan Tlalpan y la violencia recrudece en la CDMX

Mientras Usted Dormía, la CDMX vivió horas de emergencia y caos. Una fuerte tormenta desató lluvias torrenciales en Tlalpan, donde la colonia San Andrés Totoltepec quedó bajo una severa inundación que arrastró lodo, piedras y basura, dejando familias con graves pérdidas totales.

En paralelo, la violencia y los accidentes volvieron a encender las alertas en la CDMX: Una joven de 17 años fue asesinada en la Morelos y dos mujeres resultaron heridas tras un aparatoso choque en el Circuito Interior. El enojo y la incertidumbre crecen entre los capitalinos.

Lluvia golpea fuerte a la CDMX: San Andrés Totoltepec bajo el agua

La lluvia no dio tregua en Tlalpan y el agua superó rápidamente los niveles de contención. Calles enteras quedaron bajo el agua y varias casas fueron alcanzadas por la corriente. Los vecinos denunciaron que no hubo alertas oportunas ni presencia inmediata de autoridades, lo que aumentó el temor entre las familias que vieron cómo el agua arrastraba muebles y pertenencias.

El tránsito en la zona también colapsó y cientos de automovilistas quedaron varados por horas. El gobierno capitalino anunció brigadas de apoyo, pero vecinos aseguraron que la respuesta fue insuficiente.

“No es solo que afecte a una casa, afecta muchas, hay familias que han perdido todo su patrimonio”, lamentó Tania Palomares, habitante afectada.

“Algunos colonos, como el señor Manuel, utilizaron sus propias herramientas para intentar retirar la obstrucción. Este es un punto crítico, ya la semana pasada otro coche quedó atrapado”, señaló.

Acribillan a menor de edad vendedor de crepas

En otro punto de la capital, la inseguridad volvió a sacudir a la alcaldía Venustiano Carranza. Una menor de edad de 17 años fue asesinada en calles de la colonia Morelos. Testigos señalaron que criminales armados dispararon sin piedad y huyeron de inmediato, sembrando terror en la zona.

El caso reavivó la indignación vecinal, pues aseguran que la delincuencia no da tregua y que las autoridades han sido incapaces de frenar la violencia.

No ve el camellón y protagoniza aparatosa volcadura en Circuito Interior

La madrugada de este jueves se registró un aparatoso accidente vehicular sobre los carriles centrales del Circuito Interior, a la altura de la estación del Metro Juanacatlán, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, en el automóvil viajaban dos mujeres cuando, presuntamente, la conductora no se percató de la presencia de un camellón, impactándose contra él y provocando que el vehículo volcara.

Tras el choque, la unidad quedó con las llantas hacia arriba y derrapó alrededor de 20 metros sobre el toldo.