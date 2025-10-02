Atrapan a “Los Richies” de Iztapalapa: agredieron a jóvenes que jugaban videojuegos en una farmacia

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a ocho presuntos integrantes de una banda llamada “Los Richies”, que operan en la alcaldía Iztapalapa, de los cuales cuatro, habrían agredido a balazos a un grupo de jóvenes que jugaban videojuegos en una farmacia.

¿Quiénes son “Los Richies” de Iztapalapa?

De acuerdo con los reportes policiales, este grupo de presuntos delincuentes del grupo delictivo “Los Richies”, se dedican al narcomenudeo, extorsión, robo de motocicletas y homicidio al oriente de la CDMX.

Los detenidos identificados como Rogelio “N”, de 22 años; Brayan David “N”, de 19 años; Alejandro “N”, de 36 años, y Jonathan Javier “N”, de 24 años, son investigados por una agresión en contra de cinco jóvenes que jugaban videojuegos en una farmacia el 27 de septiembre.

Así fue la captura de “Los Richies” en CDMX

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron, en tres acciones diferentes, a ocho personas en posesión de más de 400 dosis de posibles narcóticos y un arma de fuego corta, quienes posiblemente forman parte de dicha célula delictiva.

La primera acción se realizó en atención a diversos reportes por la posible comercialización, distribución y consumo de drogas en calles de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

Durante un patrullaje de vigilancia se percataron que en la esquina de las calles Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata, cuatro sujetos realizaban el intercambio de envoltorios como los usados para la venta de enervantes por dinero.

Los agentes se acercaron para hacerles una revisión preventiva y les aseguraron un arma de fuego corta con un cargador y tres cartuchos útiles, 63 bolsitas y cinco envoltorios con aparente marihuana, 45 dosis de posible cocaína, 35 bolsitas con una sustancia con las características del crystal, dos teléfonos celulares y dinero.

En una segunda acción, mientras los policías realizaban recorridos de seguridad en las calles Villa Ce y Villa General Mitra, en la misma colonia, observaron a un masculino de 27 años y a una mujer de 26 años de edad, quienes al parecer manipulaban bolsitas de plástico con posible cannabis, por lo que acercaron a ellos, sin embargo, huyeron del sitio.

En una rápida acción, fueron detenidos calles adelante, donde les realizaron una revisión preventiva en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual les aseguraron 98 bolsas de plástico con aparente marihuana, 38 bolsas de plástico con posible cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular color azul.

La tercera acción se dio en la colonia La Polvorilla, perteneciente a la misma demarcación, donde, tras implementar estrategias de vigilancias fijas y móviles, así como recorridos de seguridad, en el cruce de las calles Estación Aeropuerto y Gitana, los oficiales observaron a dos personas de 41 y 31 años de edad que manipulaban bolsitas de plástico con hierba seca similar a la marihuana y a su vez, intercambiaban dinero en efectivo.

Para descartar un posible hecho delictivo, se acercaron a los posibles responsables y, apegados a los protocolos de actuación policial se identificaron como personal activo de esta Secretaría y les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron 124 bolsitas de plástico con una hierba verde seca con características propias de la marihuana, 77 bolsitas de plástico con una sustancia sólida similar al cristal y dinero en efectivo.

Presunto miembro de “Los Richies” fue detenido por abuso sexual

Los policías detuvieron a siete hombres de 41, 36, 31, 27, 24, 22, y 19 años, así como a una mujer de 26 años de edad, quienes junto con la aparente droga asegurada, quedaron a disposición ante el agente del Ministerio Público.

Cabe mencionar que, tras un cruce de información, se supo que el detenido de 27 años de edad cuenta con cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la CDMX entre los años 2021 y 2025 por abuso sexual, violencia familiar y delitos contra la salud.

En tanto, el masculino de 41 años de edad cuenta con tres al mismo sistema en 2007, 2009 y 2010 por robo agravado y robo, mientras que el de 31 años de edad registra un ingreso en 2020 por delitos contra la salud.

Así también se supo, mediante las indagatorias policiales, que las ocho personas, posiblemente, forman parte de esta célula delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión, robo de motocicletas y homicidio en Iztapalapa.

Además, los detenidos de 36, 24, 22 y 19 años de edad están posiblemente relacionados con un evento de disparos ocurrido el 27 de septiembre, donde cuatro jóvenes que se encontraban en una farmacia jugando videojuegos resultaron lesionados y fueron llevados a distintos hospitales.

