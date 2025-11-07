¡Susto en Campeche! Fuga de gas se registra en planta de Pemex en Atasta

Una fuga de gas se registró en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Atasta, localidad perteneciente al municipio de Carmen, estado de Campeche.

Medios locales reportaron que al parecer dentro de las instalaciones de la planta se habría registrado una explosión, pero las autoridades no indicaron algo al respecto.

¿Qué se sabe de la fuga de gas en planta de Pemex en Campeche?

La Secretaría de Protección Civil estatal informó, que de acuerdo con el reporte preliminar, hubo una fuga en el cabezal de gas natural de retorno, y la situación ha sido controlada.

Las autoridades recibieron un reporte ciudadano de un incidente en interior de las instalaciones de Pemex en Atasta, lo que movilizó a los servicios de emergencia.

Ambulancias, paramédicos y elementos de Protección Civil arribaron a las inmediaciones de la planta.

"La Secretaría de Protección Civil informa, que de acuerdo con el reporte preliminar de la empresa, transmitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil a la SEPROCI, el incidente deriva de una fuga en el cabezal de gas natural de retorno, mismo que ha sido controlado", indicó en un comunicado.

Autoridades descartan riesgo a la población tras fuga de gas en Campeche

En el informe de la Secretaría de Protección Civil de Campeche se aseguró que se aplicaron protocolos internos y no existe alguna situación de riesgo para la población luego de la fuga de gas.

En tanto, se mantiene comunicación con las autoridades federales, de la empresa y de seguridad luego de los hechos ocurridos este jueves 6 de noviembre de 2025.